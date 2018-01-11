В Новоселье “проводят” Старый Новый Год

"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В НОВОСЕЛЬЕ" состоится 13 января 2018 года в центре поселка, на территории рядом с Домом Культуры. Гулянья запланированы с 13.00 до 16.00.

УК «Новоселье» организует для всех жителей настоящие массовые гулянья.

Участников мероприятия ждут катание на оленьей упряжке, веселые шаржи, горячие зимние напитки и угощения. Для самых маленьких жителей подготовлена специальная программа мероприятий, включающая попкорн и сладкую вату.

Селфи с оленем и отличное настроение гарантировано! Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии!

УК «Новоселье»

Напомним, УК «Новоселье» занимается в поселке возведением крупномасштабного проекта КОТ «Новоселье: Городские кварталы». С 2012 года в рамках проекта уже сданы и заселены три очереди строительства. Общая жилая площадь всех проектов, с учетом проектируемых составит 500 тыс. «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами, строит дороги и проезды, спортивные и детские площадки занимается редевелопментом территории, – реконструирована котельная и построена еще одна новая, построена водонасосная станция, объемом 10 000 м3, построена подстанция мощностью 25 МВт. На территории Новоселья построены и работают два детских садика и строится школа на 525 мест.

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

Справка о компании УК «Новоселье»