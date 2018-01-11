В Петербурге разыскиваемый за грабеж убегал от полиции через окно, но не рассчитал силы

Кладовщик табачной фабрики не был готов к встрече с оперативниками уголовного розыска Кировского района Петербурга и бежал от них через окно. Прыжок со второго этажа закончился для него госпитализацией. Лечиться беглец будет под наблюдением полиции, несмотря на названную врачам фамилию, за которой ничего уголовно-наказуемого замечено не было.

По информации «Фонтанки», лихой петербуржец прыгнул из окна второго этажа около половины первого ночи 11 января. На отчаянный шаг его толкнули незваные гости, которых в квартиру в доме 24, корпус 2, по проспекту Героев привело расследование уголовного дела. Полиция Кировского района искала там объявленного в федеральный розыск уроженца Молдавии, который подозревается в грабеже. 26-летний молодой человек трудится кладовщиком на фабрике «Филипп Морис» и уже дважды осуждался — за мошенничество и вымогательство.

После приземления с высоты около шести метров беглец ушибся головой, повредил руки и ноги, он находится в состоянии средней тяжести. Врачам скорой помощи он представился иной фамилией, на год себя омолодив. Тем не менее за процессом выздоровления кроме медиков будут присматривать и полицейские.