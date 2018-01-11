Пройду по Куклуксклановской, сверну на Гуантанамо

Нужно ли дать Вашингтону «симметричный ответ» на переименование площади у российского посольства в столице США в площадь имени Бориса Немцова? «Фонтанка» изучила реакцию соцсетей и представила, какие названия могли бы появиться в российских городах «назло Америке».

Решение о новом названии площади 9 января 2018 года единогласно принял городской совет Вашингтона. Теперь у посольства России в американской столице двойной адрес: Борис Немцов плаза – Висконсин-авеню. Площадь получила свое новое название в честь российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне прокомментировал такое решение вашингтонских властей. По его словам, симметричный ответ – это прерогатива руководителей российских городов. При этом Песков не стал перечислять возможные названия, которые могли бы быть присвоены российским площадям в ответ на появление в Америке площади Бориса Немцова. За него это сделали пользователи социальных сетей и собеседники «Фонтанки».

Узнав о том, что власти Москвы, а также других городов, в которых расположены американские представительства (а это Санкт-Петербург, Екатеринбург и Владивосток), могут самостоятельно решить, нужно ли дать симметричный ответ Вашингтону «за площадь Немцова», пользователи социальных сетей и многочисленных каналов в мессенджерах стали предлагать свои варианты подобных названий.

Среди мелькающих в сети вариантов есть Куклуксклановская и Нижняя Гуантанамовская улицы, проезд Линча, площадь имени Жертв агрессивной внешней политики и попыток установления мирового господства и даже Пиндосский тупик.

Переулок Американского бизона и площадь Милошевича

Станция метро «Куклуксклановская», тупик Конфедерации, переулок Американского Бизона и площадь Слободана Милошевича – такие «симметричные ответы» на переименование площади у российского посольства в Вашингтоне в честь Бориса Немцова предложили собеседники «Фонтанки».

Писатель и публицист Александр Проханов назвал решение городского совета Вашингтона «культурно-идеологической акцией». «Это то же самое, как поступал Петр I, который напротив монастыря, где была заточена царевна Софья, вешал тела казненных стрельцов», – приводит исторические параллели писатель. «Если идти по пути симметричного ответа, то я бы часть Садового кольца или того переулка, куда выходят окна американского посольства в Москве, назвал бы в честь американского бизона, которого практически полностью истребили в Америке. Еще можно назвать этот переулок именем одного из вождей ирокезов, ведь индейцы были жестоко истреблены американскими поселенцами», – предлагает свои варианты Александр Проханов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов и его коллега по партии «Единая Россия» из петербургского ЗакСа Андрей Анохин считают, что наиболее адекватным ответом Вашингтону стало бы наименование одной из улиц или площадей в честь югославского президента Слободана Милошевича. «Я площадь Пролетарской Диктатуры переименовал бы в площадь Милошевича, – говорит депутат петербургского парламента Анохин и поясняет: – Он единственный в Европе человек, кто противостоял экспансии США, и его реальная роль в качестве лидера государства, противостоявшего НАТО в самом сердце Европы, до сих пор недооценена».

В свою очередь Виталий Милонов посочувствовал жителям Вашингтона, которым теперь придется ходить по площади Немцова. «Если воспринимать эту историю как троллинг, то я бы сказал, что идеальным адресом для американского посольства в России стала бы улица Памяти жертв войны в Югославии», – заявил «Фонтанке» депутат Госдумы и назвал решение городского совета Вашингтона «гопничеством» и «абсолютным неуважением к дипломатам».

Куклуксклановская вместо Войковской

У представителей различных ветвей власти в Ленинградской области совсем другие заботы. Вопрос «Фонтанки» изрядно повеселил председателя комитета по внешним связям правительства Ленобласти Андрея Минина.

"Отношения между двумя великими державами нельзя опускать до такого уровня", – пояснил свою позицию Минин. «Ей богу, переименования площадей назло друг другу приведут нас в ситуацию недостойную ни нас, ни американцев», – подчеркнул чиновник. «Немцов был уважаемым российским политиком, и если Вашингтон так хочет – пожалуйста, – заявил Андрей Минин. – Но вообще это всё несерьезно, если честно. И выглядит комично. У нас огромное число нерешенных глобальных вопросов, которые требуют внимания. Ситуация с Сирией, ситуация с нашим каналом RT. Именно эти темы должны быть на повестке дня. И мы на своем региональном уровне очень сожалеем, что у российских журналистов в США возникают такие сложности», – отметил собеседник «Фонтанки».

В свою очередь депутат областного Законодательного собрания Владимир Петров, отвечая на вопрос «Фонтанки», в шутку предложил переименовать московскую станцию метро «Войковскую», названную так в честь Петра Войкова, которого считают одним из организаторов расстрела семьи Николая II, в «Куклуксклановскую».

Надо ли реагировать на политические провокации?

Стоит отметить, что почти половина опрошенных «Фонтанкой» деятелей высказалась против переименований в политических целях.

В частности, не видит смысла в подобных переименованиях член топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев. «В первые годы советской власти в Петрограде такое еще происходило, но подобный «зеркальный принцип» порочен в своей основе, и заниматься переименованиями – это значит отвечать на неразумные выходки недоброжелателей», – заявил «Фонтанке» известный петербургский специалист. «В США Немцова считают «жертвой путинского режима», Вашингтон назвал площадь в его честь назло Кремлю, действовать в ответ точно так же неразумно», – добавил Алексей Ерофеев и напомнил о том, как в Риге в 1996 году Аллею Космонавтики назвали улицей Джохара Дудаева.

Об этой улице в столице Латвии вспомнил и писатель Эдуард Лимонов. «Действия Вашингтона – это хулиганство, детская и глупая месть», – прокомментировал ситуацию Лимонов. «Я бы на месте наших дипломатов снял бы эти таблички или завесил бы их чем-нибудь, как это было на улице Дудаева в Риге, где против такого переименования активнее прочих выступали местные нацболы», – заявил «Фонтанке» писатель, а потом раскритиковал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. «Нельзя опускаться до их уровня, и Песков неумно поступает, когда говорит о симметричных ответах. Я вообще не понимаю, почему Путин общается с нами практически только через него», – сменил тему разговора известный писатель.

Против ответа «ударом на удар» высказался и руководитель фракции ЛДПР петербургского ЗакСа Олег Капитонов. "Это лично моя позиция, а не позиция партии", – уточнил собеседник «Фонтанки» и добавил, что всегда очень осторожно относится к ситуациям, наподобие той, что развернулась вокруг моста Ахмата Кадырова в Петербурге. «Это всегда конфликтные истории, которые специально раздуваются. И подобные действия США как раз и направлены на то, чтобы Россия приняла некие ответные меры», – подытожил депутат.

Не приемлет никаких переименований и руководитель фракции КПРФ в петербургском парламенте Ольга Ходунова. «Мне кажется, действия Вашингтона – это не только политический акт и политический вызов, но в первую очередь и политическая провокация», – заявила депутат. «Сильное государство не должно реагировать на такие мелочи», – пояснила она.

Что же касается вопроса о переименованиях, то здесь у Ольги Ходуновой, как и у ее партии, позиция четкая: «К топонимике нужно относиться как к нашей общей истории. Небрежное отношение в этих вопросах недопустимо, – заявила Ходунова и привела в качестве примера ситуацию с возможным переименованием Советских улиц в Рождественские, против которого, по словам депутата, выступают тысячи горожан.

Даниил Ширяев, "Фонтанка.ру"