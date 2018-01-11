Смольный инициировал третью попытку найти подрядчика для парка Героев Пожарных в Купчино

СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» вновь объявил о подаче заявок в рамках конкурса на строительство парка Героев Пожарных в Купчино, на территории вокруг карьеров бывшего кирпичного завода между ЖК «София» и улицами Бухарестской, Софийской и Димитрова.

Как сообщает портал «Новости Купчино» 11 января, изменения в документацию открытого конкурса были внесены накануне: закупка была автоматически переведена на этап «Подача заявок». Это происходит уже в третий раз: первоначально информация об аукционе была размещена на сайте госзакупок 31 марта 2017 года. 2 мая состоялись торги, выбран победитель — компания «Зеленый город». Работы должны были вестись в два этапа и закончиться не позже 15 октября 2019 года. На первом этапе должны были разработать вертикальную планировку парка, обследовать местность на взрывоопасные предметы, снести самосевные заросли, вывезти загрязненный грунт. На втором этапе – провести дренажные работы, устроить проезды, пешеходные и велодорожки, газоны, цветники, высадить деревья и кустарники, установить малые архитектурные формы, обустроить водоснабжение и канализацию.

Но ничего из намеченного не случилось. В июне 2017 года аукцион был возвращен на начальный этап. Причиной тому стали действия УФАС по Петербургу: антимонопольщики посчитали частично обоснованными три жалобы на выбор победителя. В июле стал известен новый подрядчик – ООО «Автодор», один из жалобщиков в ФАС. Однако и этот подрядчик так и не начал работы.

Теперь заказчик предпринял третью попытку. Сроки окончания работ остались прежними, стоимость та же — 518,5 млн рублей. Аукцион состоится 2 февраля, заявки можно подавать до 26 января. А заложили парк, напомним, в 2014-м, при участии губернатора Полтавченко: он же в 2015-м подписал распоряжение о присвоении зеленой зоне названия «парк Героев Пожарных».

Экологи и городские активисты не обошли проект вниманием. По их мнению, стройка может потревожить гнезда птиц — массово гнездящихся тут чаек, лысух, редких хохлатых черняти и чомги. На проходивших в ноябре 2016-го слушаниях по проекту нового парка экологи настаивали на проведении работ в период, не совпадающий со временем гнездования и выведения птенцов, а также просили сохранить растущие в парке деревья, так как многие из них не являются самосевными — это яблони, березы, вишни, ивы, тополя, ольхи, дуб, черемуха, клен.