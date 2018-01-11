Минфин готовится к крупнейшим валютным интервенциям

Министерство финансов РФ готовится в очередной раз выйти на рынок валютных интервенций и планирует тратить в день по 15 млрд рублей на покупку валюты. Операции будут продолжаться с 15 января по 6 февраля, они являются крупнейшими в своём роде и могут напрямую повлиять на ослабление курса рубля.

«Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня, – говорится в сообщении Минфина от 11 января. – Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 257,1 млрд рублей».

При этом купленную валюту министерство не будет перечислять в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а будет аккумулировать на своём казначейском счете. С прошлого года там уже накопилось 841 млрд рублей.

Напомним, что на фоне подорожания нефти курсы основных валют по отношению к рублю значительно снизились в начале года.