Верховный суд окончательно отменил проект планировки под МФЦ «Астана»

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ оставила без изменений решение Петербургского горсуда, которое признало недействующим проект планировки территории под печально известный МФЦ «Астана» на улице Савушкина, 112.

Недействующим признано и утвердившее ППТ постановление Смольного. Об этом «Фонтанке» 11 января сообщили местные активисты, которые с 2007 года защищают от застройки это место, где инвестор пытался начать стройку, а жители хотят разбить сквер. ВС принял решение накануне, 10 января.

По словам активистов, выступивших истцами, в Верховном суде признали, что постановление было утверждено с нарушениями: не были выдержаны нормативы по высотности, Минкульт проект также не согласовал. Кроме того, изменения в проект не проходили общественных слушаний (с момента последних слушаний, в 2001 году, инвестор неоднократно менял свой замысел).

Ответчики, представители комитета по градостроительству и архитектуре, по словам истцов, апеллировали к тому, что податели иска не являются участниками градостроительных отношений, а значит, не имеют права оспаривать постановления Смольного. Однако в Верховном суде эти аргументы поддержки не нашли.

Проект, напомним, пытается осуществить строительная компания «Кулагер» из Казахстана. Он, в частности, был представлен в рамках Петербургского экономического форума в 2016 году, а разработан совместно бюро Lifequality evolution и Архитектурной ассоциацией Литвинова. Инвестор планировал построить на Савушкина, 112, три корпуса по 19 этажей, разместить там гостиницы и апартаменты, торговые площади, офисы и конференц-залы. Стоимость проекта в 2016 году оценивалась в 2,5 млрд рублей. В 2016 году Комиссия по землепользованию и застройке вновь сделала реализацию проекта возможной, но теперь его судьба опять под вопросом. В 2016-м генеральный директор евразийского центра делового сотрудничества «Астана» Алексей Ткаченко рассказывал «Фонтанке», что завершить строительство планируется к августу 2018 года. Для строительства МФЦ Смольный в свое время заключал соглашение с акиматом Астаны (городской администрацией казахской столицы. — Прим. ред.). Предметом договора было строительстве Торгового дома «Санкт-Петербург» в Астане и Торгового дома «Астана» в Северной столице. Проект в Казахстане уже реализован.