Грузовики, свозившие мусор в устье Красненькой, арестовали на месяц

Техника, которую изъяли на бывшем золоотвале Первомайской ТЭЦ, будет простаивать как минимум месяц. Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что к устью реки Красненькой свозят строительный мусор.

Как сообщает 11 января комитет по природопользованию Петербурга, всего ведомство вместе с Балтийско-Арктическим морским управлением изъяло 13 единиц техники, которая использовалась в размещение отходов в золоотвале. Месяц уйдет на рассмотрение дел об административных правонарушениях в отношении организаторов свалки. Они возбуждены в отношении водителей, им грозят штрафы до 5 тысяч рублей.

Однако главным инструментом давления на нарушителей чиновники называют не эти незначительные взыскания, а именно простой арендованной техники. 8-часовая аренда самосвала в среднем по городу составляет 9000 рублей, а если транспортное средство взято в лизинг, сумма ежемесячного платежа в среднем составляет несколько десятков тысяч рублей. Аренда бульдозеров еще дороже.

Большегрузы, бульдозеры и экскаватор чиновники изъяли 26 декабря.

«Фонтанка» неоднократно рассказывала о ситуации на бывшем золоотвале в устье речки Красненькой. Собственник дамбы и подъездной дороги ООО «Синий» утверждает, что не складирует строительные грунты в акваторию Финского залива, а обсыпает стенку дамбы, восстанавливая ее целостность. Наблюдения «Фонтанки» показали, что за ночь на объект прибывают порядка 200 самосвалов, выезжали они со стройплощадки комплекса «Огни залива», застройщик – «БФА-Девелопмент».