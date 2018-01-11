Киевский мэр Кличко за год сходил в отпуск 12 раз

Киевского мэра Виталия Кличко не было на рабочем месте почти треть года — он пребывал в отпуске и командировках.

Об этом 11 января пишет украинское издание «Вести», которое располагает соответствующими документами Киевской городской администрации.

По этим данным, с 1 января по 31 декабря 2017 года Виталия Кличко не было на работе 97 дней. Из них он 12 раз сходил в отпуск и в общей сложности отгулял 47 дней: 34 дня — плановый отпуск, и 13 — за свой счет. Еще 50 дней Кличко провел в командировках. Кстати, в 2016 году Кличко «гулял» еще больше — аж 102 дня, из которых 50 провел в командировках, а 52 дня — в отпусках.

По традиции, большая часть его рабочих поездок пришлась на страны Европы и США, куда он ездил с целью «укрепления дипломатических связей» и поиска инвестиций для Киева. Чаще всего мэр посещал почти родную для себя Германию, пробыв там 13 дней.

По одному разу в прошлом году Кличко был в Брюсселе (Бельгия), на встрече лидеров ЕС, и Лондоне, куда ездил на встречу с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, а затем на боксерский поединок к своему брату Владимиру, который дрался с Энтони Джошуа.

Самая длительная командировка Кличко пришлась на июнь, когда он на шесть дней отбыл в Монреаль (Канада).

А вот заработал Кличко за 200 своих «трудодней», как отметили в мэрии, меньше своих замов. Его зарплата за год составила всего около 150 тыс. гривен, включая надбавки за ранг и выслугу лет. Это в 1,5–2 раза меньше, чем зарплаты заместителей мэра Киева. Впрочем, и до того, как стать чиновником, бывший боксёр с мировым именем слыл человеком весьма небедным.