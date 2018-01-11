Выгнать с Крестовского в рамках ремонта

Смольный не успевает перед ЧМ-2018 провести масштабную реконструкцию набережной южного берега Крестовского острова. Выгонять оттуда рестораторов в итоге будут «в рамках текущего ремонта».

Для большого проекта, включающего в себя дорогостоящее укрепление береговой подпорной стенки, в бюджете сейчас просто нет денег, рассказали «Фонтанке» источники в Смольном. Выходит, что реконструкция, стоимость которой в 2016-м оценивалась в СМИ более чем в полтора миллиарда рублей (1,2 млрд на создание высокой стенки набережной и 500 млн на благоустройство территории), либо откладывается до лучших времен, либо отменяется вообще. Работы ограничат текущим ремонтом и сносом мешающих городу ресторанов, которые давно уже обещали убрать. Правда, теперь получается, что никакого большого проекта взамен не ожидается. Берегоукрепление, строительство высокой стены набережной, о котором говорилось раньше, — все это, возможно, будет когда-нибудь, но не перед чемпионатом. И то только в том случае, если КГИОП разрешит новое строительство в этой охранной зоне.

Концепция развития южного берега Крестовского острова была, напомним, разработана по заказу КГА в НИПЦ Генплана и одобрена на совещании в правительстве в сентябре 2016 года. Именно «одобрена на совещании» – так выразился в разговоре с «Фонтанкой» глава комитета Владимир Григорьев. Другие источники в ведомстве говорят, что формулировка была иной – «утвердить для последующей реализации». Владимир Львовский, совладелец ресторана «Воздух» на Южной дороге (одного из двух, идущих под снос), приводит третий вариант цитаты: «В протоколе совещания было написано «принять к сведению». И это только первая в череде неясностей, связанных с судьбой прибрежной земли.

На данный момент точно известно лишь то, что рестораны «Воздух» и «Мед» (оба подконтрольные Владимиру Львовскому и Михаилу Фейгельману) 10 января получили от комитета по управлению имуществом извещения о расторжении договоров аренды — в связи с истечением ее сроков. А накануне пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина сообщила, что оба ресторана снесут до конца марта или еще раньше. И что на основе одобренной в 2016 году концепции вице-губернатор утвердил «дорожную карту» мер по ее реализации.

«Это часть большой работы, которую город проводит в преддверии чемпионата мира по футболу. Появляются новые спортивные и транспортные объекты, благоустраиваются улицы, парки и скверы. Всё это станет наследием чемпионата для нашего города, будет долгие годы служить петербуржцам и гостям Северной столицы», – цитирует Албина сайт Смольного. Но сколько будет стоить реализация концепции, в аппарате чиновника сказать затруднились. Умолчания и путаница продолжились на уровне комитетов и районов. Так, глава КГА заявил, что проект благоустройства на основе утвержденной концепции выполнялся по заказу администрации Петроградского района. Но в администрации Петроградского района туманно пояснили, что «принимали участие» в заказе работ по проектированию. Более точно о том, что, за какие деньги и когда будет происходить на южном берегу Крестовского, в аппарате главы района не сообщили.

В КГИОП официально заявили, что согласовали «эскизное предложение по восстановлению и ремонту береговой полосы в районе Южной дороги», разработанное по инициативе Петроградской райадминистрации и КГА. То же самое подтвердили и в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Но добавили, что ситуация им пока до конца не ясна. Сайт Смольного утверждает, что в феврале КРТИ начнет «первоочередные противоаварийные работы по берегоукреплению Малой Невки». В самом КРТИ говорят лаконично: «Такая задача поставлена». И добавляют, что, возможно, комитет будет перераспределять свой бюджет, чтобы ее в срочном порядке решать. Ремонт, впрочем, затронет лишь около трети всей протяженности береговой стены у Южной дороги и обойдется, как говорят в ведомстве, недорого — в сумме около нескольких десятков миллионов рублей.

Необходимость в ППТ отпала

Напомним, что начиналось-то все совсем не так, а гораздо более масштабно: в 2016-м говорилось о крупном проекте с новым строительством подпорной стены, с большой реконструкцией, с миллиардными затратами, новой набережной и общественными пространствами. В ноябре 2016 года «Коммерсантъ» сообщал о заключении контракта между Смольным и институтом «Трансэкопроект»: за 3,65 млн рублей институт должен был выполнить проект планировки и межевания (ППТ) южного берега Крестовского – от Большого Петровского моста до стадиона – для будущей реконструкции. В институте на запрос «Фонтанки» не ответили. Но, согласно информации сайта госзакупок, срок исполнения контракта с институтом истек 25 декабря 2017 года. Заключен контракт был с КРТИ. Однако проект планировки так и не был разработан, пояснили в ведомстве.

«Все приостановлено. В связи с тем, что там охранные зоны КГИОП. Поэтому работы производить там мы не можем. И, скорее всего, контракт будет расторгнут. ППТ как такового нету», – так объяснила ситуацию пресс-секретарь КРТИ Юлия Головина. Позже она уточнила, что в ходе работ первого этапа был произведен сбор исходных данных и выполнены предварительные конструктивные и эскизные решения по берегоукреплению и благоустройству набережной. Материалы были направлены в КГИОП, но согласования не получили. Комитет по охране памятников запретил на набережной любое капитальное строительство, отметив, что здесь, в охранной зоне, можно проводить только восстановление и ремонт. «Так как ППТ был заказан для будущего капитального строительства, его необходимость отпала. Контракт мы расторгаем, а платим институту за те работы, которые проведены, 764 тысячи рублей», – пояснила Головина.

Таким образом, вопрос запутался окончательно: нет ни проекта реконструкции, ни ППТ, есть лишь концепция, статус которой неясен, и дорожная карта, утвержденная вице-губернатором. Однако другие источники в Смольном смогли внести большую ясность в суть происходящего. По их словам, администрация Петроградского района никаких проектов не заказывала и не выполняла, а получила от КГИОП задание на разработку рабочего проекта по текущему ремонту набережной. И на основании этого проекта — не реконструкции, не благоустройства, а обычного текущего ремонта – теперь будет получать разрешение на производство работ. КГИОП, по словам источников «Фонтанки», действительно принял решение, что все будет происходить в рамках обычного ремонта, а не реконструкции или нового строительства — потому что никакой перепланировки не предполагается, только снос «незаконных строений» – ресторанов «Мед» и «Воздух». Стенку набережной серьезно укреплять также не будут, денег на это нет, да и к чемпионату не успеть. Ограничатся ремонтом. Выполнит его, скорее всего, Водоканал, который сейчас занимается набережной к югу от стадиона на Крестовском. Благоустройством территории займутся администрация района и те рестораны, которые были оставлены на территории: это SunDay Ginza (собственность ООО «Балтэкспресс бета») и ZимаЛето (владелец – ООО «Агрум»).

Возмещать не собираются

В SunDay «Фонтанке» подтвердили, что будут заниматься благоустройством, и добавили, что потратят на это, по первым прикидкам, около 25 – 35 миллионов. Причем ресторан должен будет обустроить не только свою территорию, но и зону расположенного рядом бывшего детского теннисного клуба. «КГИОП предпишет, что делать — какие фонари, какие поребрики ставить, ограждения, деревянную отмостку для променада какую ставить, что высаживать и так далее. Кто на берегу будет делать отсыпку и укреплять, мы не знаем. Что касается нашего участка — у нас было порядка четырех тысяч кв. метров по прежнему договору, теперь на предварительной схеме даже половины этого нету. Но может быть, что-то изменится, мы надеемся. Совещания идут», – рассказал «Фонтанке» представитель ресторана.

С владельцем ООО «Агрум» связаться не удалось. Но в SunDay говорят, что, по их сведениям, ZимаЛето потратит на благоустройство примерно такие же суммы. Напомним, что одно из зданий «Агрума» уже снесли.

Вместо бывшего детского теннисного клуба, который тоже уже успели снести, появятся новые спортивные площадки, в том числе и теннисные корты. Но теперь уже за бюджетный счет, утверждает Роман Курбатов, владелец и директор ООО «Предприятие "Диапазон"», управлявшего спортклубом. Когда-то на этих кортах, говорят, занималась теннисом Валентина Матвиенко.

«Пишут, что теннисный корт снесли; видимо, детский теннисный центр сносить неприлично, а сказать, что это просто корт, – прилично. Теперь собираются за бюджетные деньги строить то же самое, – говорит Курбатов. – Мы потеряли на этом около 100 млн рублей. Возмещать, естественно, никто ничего не собирается. Сделано это было абсолютно по беспределу. И правоохранители Петроградского района с большим удовольствием за этим пронаблюдали и не узрели никакого нарушения закона. Хотя в охранных зонах все сносы согласовывают с КГИОП».

«Если мы так плохи, то кто же тогда хорош?»

«Я не думаю, что все происходит в интересах какого-то неизвестного крупного игрока, – говорит Владимир Львовский, который, наряду с Михаилом Фейгельманом, через ООО «Балтийский экспресс» и «Рыбный рынок» владеет на Крестовском ресторанами «Карл и Фридрих», «Русская рыбалка», а также идущими под снос «Мед» и «Воздух». – Не вижу никого, кому бы это было надо. Тут же зона ЗНОП, плюс охранная зона, да еще прибрежно-защитная полоса. Снять эти ограничения очень сложно, инвестиции не отобьются. Что касается нас, то по «Воздуху» я согласен, надо было сносить и расчищать, он морально устарел. Мы это неоднократно предлагали сделать, есть все письма в профильные комитеты. А «Мед» – место с хорошим благоустройством, с парковочными местами, которых тут не хватает. Никаких нареканий на него при проведении Кубка конфедераций, который являлся репетицией ЧМ, не было. Заведение согласовано в установленном порядке со всеми органами госвласти. Что, болельщиков на чемпионате не надо кормить? Если мы так плохи, то кто же тогда хорош? Может, мы кого-то плохо накормили, я не понимаю? Каков принцип отбора — кто останется, а кто нет? Дело не в деньгах, мы потеряем порядка 10 миллионов — это стоимость «Меда» вместе с коммуникациями. Мне кажется, мы доказали, что умеем создавать городские достопримечательности, в том числе такие, которые посещали президенты не одной страны» («Русскую рыбалку» посещали Владимир Путин, Жак Ширак, Игорь Додон. — Прим. ред.).

В КГА со Львовским не согласны: источники в комитете говорят (впрочем, на условиях анонимности), что тому «надо было вести себя прилично». Львовский на это парирует, заявляя, что приличность поведения — не предмет ведения комитета. Кроме того, бизнесмена обвиняют в том, что под «Воздух» он занял больше площадей, чем было положено по договору аренды.

«Карл и Фридрих» с «Русской рыбалкой» концепция не затронула, говорит Львовский; к тому же земля там у бизнесменов в собственности или в аренде на 49 лет. «Но главное, я не понимаю, где проект, на основании которого будет проводиться благоустройство и осуществляться снос? – спрашивает он. – Понятно, что строительство новой подпорной стенки КГИОП не согласовал: там ее высота должны была быть 3 метра и основание — 12,5 метра, это означает снос зеленых насаждений в результате строительства в охранной зоне. Следовательно, та концепция, которую мы знаем, реализована не будет. Будет что-то другое. Текущим ремонтом назвать это тоже нельзя, потому что территорию все равно перепланируют, изменят. Мы до сих пор не имеем официальной информации о том, что будет происходить, несмотря на все наши запросы».

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»