Сибирячку будут в шестой раз судить за создание липовых интернет-магазинов. Среди пострадавших - петербуржцы

Жительница города Новокузнецка Кемеровской области в шестой раз предстанет перед судом за мошенничество. От ее действий пострадали в том числе петербуржцы. Девушка уже находится в колонии, но срок может быть существенно продлен.

Как сообщает 11 января МВД России, сибирячка в очередной раз создала поддельный аккаунт в соцсети, «залила» в него фотографии детской одежды из Интернета и предложила купить товар по умеренным ценам. Работала молодая женщина только по предоплате, и после того, как ей перечисляли деньги, добавляла покупателей в «черный» список — как-либо связаться с ней они больше не могли. Среди «клиентов» бизнесвумен были жители Московской области, Челябинска, Ульяновска и Петербурга.

Очередное дело передано в суд полицейским следствием Новокузнецка, оно стало уже шестым на счету 27-летней сибирячки, которая каждый раз действовала по одной и той же схеме. По аналогичной статье она была приговорена к 8 месяцам колонии в октябре 2017 года, новые эпизоды выявили уже после оглашения приговора. Срок наказания может быть продлен до пяти лет лишения свободы.