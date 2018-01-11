Из цеха на Стачек пытались украсть несущие опоры

Из несостоявшегося цеха Кировского завода в Петербурге попытались украсть несущие опоры. Не размениваться по мелочам решили трое гостей с Севера, с чем и попались.

Как сообщили 11 января в пресс-службе управления Росгвардии по городу и Ленобласти, троицу выдал грузовик. Машину поздно ночью припарковали у дома 45, корпус 2, по проспекту Стачек, на что обратил внимание наряд вневедомственной охраны, который патрулировал территорию. Сотрудники Росгвардии решили узнать, кто оставил грузовик у цеха в такое неподходящее время, и пошли к зданию. Навстречу им выскочили трое мужчин и бросились врассыпную. Всех догнали и доставили в 31 отдел полиции, где выяснилось, что задержанным 25, 31 и 38 лет и приехали они из Карелии. Одному из гостей неоднократно доводилось общаться с правоохранительными органами и судом. В здании бывшего цеха мужчины срезали металлические несущие опоры, которые хотели продать.

Возбуждено уголовное дело о краже.