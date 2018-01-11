Медведев назначил на петербургскую дамбу нового директора

Исполняющий обязанности главы дирекции петербургской дамбы Борис Дайтер стал её полноправным руководителем. Статус закрепил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Назначить Дайтера Бориса Михайловича генеральным директором федерального казенного предприятия «Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», – говорится в опубликованном 11 января распоряжении правительства за подписью Медведева.

В ноябре прошлого года он же отстранил от должности прошлого руководителя – Владимира Щекачихина, заместителем которого был Дайтер. Экстренное увольнение 64-летнего топ-менеджера совпало с пятимиллиардным конкурсом на содержание дамбы. Его неожиданно выиграл не «Метрострой», а компания BCC – «дочка» московского ООО «Инфраструктурные технологии».