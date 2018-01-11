Эксперты оценят фразу о революции в Киеве из российского учебника по истории

Учебник для 10-х классов «История России. Начало XX — начало XXI века» отправят на дополнительную экспертизу. Поводом для внимательного изучения книги стала глава из неё, в которой украинские события 2014 года названы революцией.

Как сообщает «Медуза», 11 января Минобрнауки приняло решение представить учебник на суд экспертов из Российской академии наук (РАН). Результаты исследования должны огласить до 27 января 2018 года.

К учебнику истории авторства Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова, выпущенному издательством «ДРОФА», возникли претензии в Совете Федерации. Неоднозначную реакцию вызвала строчка из книги: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков возмутился тем, что «кровавый путч в Киеве» был назван «революцией», а председатель верхней палаты Валентина Матвиенко посчитала такую подачу материала провокационной.

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича. Он бежал из страны, опасаясь за свою жизнь. Вскоре после этого в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России.