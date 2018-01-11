В СК указали на отсутствие доказательств взрыва на борту самолёта Качиньского

Следственный комитет России отреагировал на решение польской комиссии по расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году. За основу комиссия взяла версию взрыва на борту, однако в СК попросили доказательства.

Решение Польши опирается на выводы международного эксперта в области исследования авиапроисшествий Фрэнка Тейлора. В СК России в ответ на это заметили, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит.

«В очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла», – говорится в комментарии на официальном сайте ведомства.

Напомним, самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в апреле 2010 года. На борту находились 96 человек, все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году признал, что основной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Первая польская комиссия пришла к таким же выводам. Однако нынешние власти Польши создали вторую комиссию.

В декабре во время большой пресс-конференции Владимира Путина польский журналист задал вопрос о катастрофе и намекнул на то, что на борту могли произойти взрывы. Президент России ответил, что если на борту и были взрывы, то следует учесть, что вылетал он из Польши, — Путин предложил искать «у себя тогда» того, кто положил взрывчатку.