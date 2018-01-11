Угонщики «Жигулей» в Петербурге не смогли ни уехать, ни убежать

В Московском районе Петербурга похитители автомобиля попытались скрыться от Росгвардии сначала на нем, а потом на своих двоих, но не вышло.

По информации пресс-службы регионального УВО, ночью 11 января на проспекте Космонавтов патрулировавшие улицы сотрудники Росгвардии заметили, как при их появлении ВАЗ-2107 начал ускоряться, и поехали следом. Двое из «Жигулей» далеко не уехали и решили скрыться пешком. Машина оказалась угнанной.

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