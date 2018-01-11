Манчини: Кокорин — настоящая суперзвезда

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини дал высокую оценку нападающему своей команды Александру Кокорину.

«Он может играть в любом европейском клубе. Кокорин — настоящая суперзвезда», — цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в текущем сезоне Александр Кокорин побил собственный бомбардирский рекорд. На данный момент на его счету 18 голов. Однако в конце первой половины чемпионата статистика форварда резко пошла на убыль: в 11 матчах за «Зенит» он забил всего 2 гола.

Ухудшились результаты и всей команды. На зимний перерыв петербуржцы ушли на втором месте с 8-очковым отставанием от лидирующего «Локомотива».

Напомним, 11 января зенитовцы вышли из отпуска и начали проходить медобследование.