Звезда "Гарри Поттера" заявила о пережитых сексуальных домогательствах

Актриса Эмма Уотсон, ставшая известной благодаря роли в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, заявила о том, что ей пришлось пережить полный спектр сексуальных домогательств. И сказала, что поддерживает женщин, сообщивших о преследовании.

«Поразительно, но я пережила полный спектр (сексуальных преследований), — сказала Уотсон в видеоинтервью изданию Variety перед церемонией вручения «Золотого глобуса». — Но более всего меня поразило то, что мой опыт не уникален, опыт моих друзей не уникален, опыт моих коллег не уникален. Эта проблема настолько системна!».

По её словам, сексуальные домогательства широко распространены и об этом говорит статистика.

«Огромное, огромное, огромное число женщин в возрасте от 18 до 24 лет сталкиваются с сексуальными домогательствами на рабочем месте, — отметила Уотсон. – Мы просто раскрываем то, что произошло. Мы лишь царапаем поверхность (айсберга), и это на самом деле безумие».

Скандал с домогательствами в Голливуде начался осенью 2017 года. Газета New York Times опубликовала признание актрис Гвинет Пэлтроу и Анджелины Джоли, которые заявили, что их домогался продюсер Харви Вайнштейн. Статья запустила цепную реакцию и следом о насилии и приставаниях Вайнштейна заговорили несколько десятков актрис, в том числе Леа Сейду, Кара Делевинь, Мира Сорвино, Азия Ардженто, Сальма Хайек и даже глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. После этого начались признания и в адрес других мужчин, не только продюсеров и актеров, но и политиков.

