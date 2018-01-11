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11.01.2018 13:34

Кофе «с привкусом» санкционной рыбы не пустили в Петербург из Белоруссии

Контрабандистов на границе России и Белоруссии подвело несоответствие веса товара в бумагах и в реальности. После проверки выяснилось, что водитель везет в Петербург не ароматный кофе, а мороженую рыбу. 

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 11 января, груз предназначался одному из предприятий в Северной столице, однако дальше Псковской области он так и не уехал. На границе с союзной республикой выяснилось, что вес машины не соответствует указанному в документах, и водителя попросили показать, что он везет. В итоге сотрудники таможни насчитали 41 тонну мороженой рыбы, на упаковках которой не было вообще никаких опознавательных знаков. В то время как в документах фигурировал кофе.  

Товар уничтожат на Псковской таможне.

Справка:

Продуктовое эмбарго введено в России в ответ на санкции США и Евросоюза из-за ситуации на Украине в 2014 году. Оно ежегодно продлевается, на сегодняшний день — до 31 декабря 2018 года. При этом с территории Белоруссии в Россию регулярно пытаются ввезти санкционные продукты, которые уничтожают на границе, в Псковской области.


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