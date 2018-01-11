В Василеостровский суд направили уникальное дело о «коммунальной жадине»

Уголовное дело по мошенничеству с субсидиями на оплату жилья для малоимущих петербуржцев утверждено прокуратурой Василеостровского района и на днях направлено в суд. Несмотря на незначительную сумму ущерба для бюджета Петербурга, расследование длилось больше года. «Фонтанка» узнала, как случайно оно возникло, а энергии полицейским придала скупость обвиняемого. Ведь подделав подпись ради нескольких тысяч в месяц, он сам жил в пятикомнатной квартире, сдавая еще пять своих активов в аренду.

По информации «Фонтанки», на днях cледственное управление управления МВД по Василеостровскому району направило в суд уголовное дело, возбужденное еще в октябре 2016 года. Сегодня 64-летнему петербуржцу вменяется часть первая статьи 159 УК РФ – мошенничество обыкновенное. Как стало известно нашему изданию, речь идет о 149 тысячах рублей ущерба для городской казны, а началось все с обращения в полицию руководства Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» («Жилищное хозяйство»). Тогда сотрудники этой структуры Смольного, выборочно проверяя обоснованность предоставления субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, заподозрили лукавство в справках, предоставленных петербурженкой от коммерческой организации, где генеральным директором является ее супруг.

Заметим, что в соответствии с постановлением правительства РФ № 761 от 14 декабря 2005 года «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» для отдельных категорий граждан при совокупности обстоятельств (например, при исправной оплате таких услуг и если зарплата является низкой) частично возмещаются траты на ту же оплату жилья и коммуналку.

Так в следствие Василеостровского района поступил материал о том, что с лета 2013 года по середину 2016 года «Жилищное хозяйство» Петербурга возместило 149 тысяч рублей 64-летнему петербуржцу за оплату его квартиры и коммунальных услуг на основании предоставленной им недостоверной информации о том, что его супруга получает в его компании всего 10 тысяч рублей. Сам же он действительно является пенсионером. Таким образом, ежемесячно семья получала субсидии примерно в размере 6 тысяч рублей.

Понятно, что данное событие не являлось аномальным в списке сотен уголовных Василеостровского следствия. Все же следователь дотошно подошел к вопросу, и насколько стало понятно нашему изданию, его удивила редкая скупость фигуранта. И дело даже не в том, что сам пенсионер проживает в пятикомнатной квартире на 17-й линии возле Невы, а в том, что у него в собственности находится еще пять квартир, которые он сдает постояльцам. Притом одна из них – шестикомнатная этажом ниже. Помимо этого, он еще занимается и коммерческой деятельностью. Таким образом, его фактический ежемесячный доход не ниже 200 тысяч рублей.

Тем не менее, по данным «Фонтанки», эта с виду простая история расследовалась более года ввиду длительных экспертиз и постоянных жалоб обвиняемого. Наконец, дело утвердила районная прокуратура, и оно ушло в суд с согласием петербуржца, что он подделал справки, но без его признания вины. Последняя конструкция, действительно, необычна, но, насколько известно «Фонтанке», пенсионер продолжает спорить и в гражданском суде с «Жилищным хозяйством» Петербурга.