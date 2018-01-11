Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»

Еще
22:57 11.01.2018
Пришлите свою новость!
22:50
В Невском районе отремонтировали теплотрассу: в 102 дома возвращается тепло
22:40
Украина «тщательно изучит» предложение Путина о возвращении кораблей из Крыма
22:27
Правозащитники требуют освободить главу чеченского «Мемориала»
22:22
На Гражданку возвращают тепло
22:19
ООН: На гуманитарную помощь Сирии необходимо 3,5 млрд долларов
22:15
СМИ: Вратарь «Зенита» Лунев перенес операцию на мениске
22:12
Путин о кораблях Украины в Крыму: пусть приедут и заберут
22:04
Смолов отказывается переходить в «Зенит»
21:41
Вечерняя прогулка подростков закончилась дрейфом на льдине в Финском заливе
21:34
Украина отрицает причастность к атакам на российские военные базы в Сирии
21:12
Доллар с начала года упал на рубль, нефть растет
21:09
Путин о налете дронов на авиабазу в Сирии: турки не виноваты
21:00
Апрель 2017-го признали самым дождливым в Петербурге за 136 лет
20:53
Путин о Навальном: Его продвигают американцы
19:51
«Фонтанка» за 60 секунд — 11 января
19:33
Андрей Радин уходит с телеканала «78»
19:28
Ассанж получил гражданство Эквадора
19:20
В НИИ Джанелидзе отремонтировали отделение, в котором спасали пострадавших в теракте
19:09
На Красноармейской "Гелендваген" влетел в скорую и в дом
19:02
Нацсовет по ТВ Украины предложил штрафовать и сажать артистов, выступающих в России
18:48
Конкурс на расширение КАД снова отменен
18:44
Бывший Механический завод на Витебском проспекте застроят жильем
18:39
«Левада-центр» узнал о сексуальных табу россиян
18:34
Госстройнадзор выдал первые разрешения в рамках реновации в Песочном
18:30
ПМЭФ-2018 обойдется Петербургу дешевле
18:19
2 телеканала на Украине проверят за показ «Иронии судьбы»
18:12
В Петербурге готовы новые номера с кодом 198-го региона
18:07
Создатель Angry Birds займется скоростными поездами в Эстонию и Россию
18:02
На «Василеостровской» не нашли взрывчатки
17:56
Из-за ремонта трубопровода похолодало в квартирах во Фрунзенском районе
17:50
Смольный: в 2017-м в Петербурге ввели 1043 жилых дома
17:46
В Минобороны России увидели в новых дронах террористов украинскую взрывчатку
17:32
За 5 лет средняя площадь строящихся квартир в РФ сократилась на одну комнату
17:28
В Рязани уволили устроивших застолье врачей кардиодиспансера
17:24
Объем строительства жилья в России в 2017-м снизился почти на 3%
17:18
ФАС обнаружила картель, который заработал 25 млрд рублей на стройке полос аэропортов
17:07
«Василеостровскую» закрыли для пассажиров
17:06
«Зенит» намерен продать Дзюбу, Шатова, Нобоа, Новосельцева и Лодыгина
17:02
Россиянину не дали спрятать в Таллине 332 мешка памятных монет к мундиалю
16:57
В Невском районе превентивно отключили от тепла 102 дома
16:53
ФАС потребовала переделать заявку на аукцион по ремонту бывшего доходного дома Маркова
16:49
Фигурант дела о готовящихся в Петербурге терактах останется под стражей еще на месяц
16:45
Курсанту Можайки с буйной фантазией прописали психиатрию с пристрастием
16:39
Опубликованы вырезанные сцены из фильма «Нелюбовь»
16:37
Прокуратура: Менеджера «Газпрома» калечили из хулиганских побуждений
16:30
Горсуд встал на сторону «бесквартирного романтика» в споре с застройщиком Seven Suns
16:22
На «Технологическом институте-1» хотят добавить один эскалатор
16:16
С нового года цены выросли на 0,2%
16:05
Жители Санино обвиняют депутата в расстреле собаки на глазах у детей
16:00
Обнаружен способ читать чужую переписку в WhatsApp
15:56
В Петербурге разыскиваемый за грабеж убегал от полиции через окно, но не рассчитал силы
15:49
Смольный инициировал третью попытку найти подрядчика для парка Героев Пожарных в Купчино
15:30
Минфин готовится к крупнейшим валютным интервенциям
15:29
Синопскую набережную доделали и открыли
15:19
На Гражданке остывают батареи в 14 домах
15:10
Верховный суд окончательно отменил проект планировки под МФЦ «Астана»
15:05
Грузовики, свозившие мусор в устье Красненькой, арестовали на месяц
15:02
Киевский мэр Кличко за год сходил в отпуск 12 раз
14:54
«Секретные материалы» остались без Скалли
14:54
Военный остров около Хельсинки откроют для посетителей
14:41
Сибирячку будут в шестой раз судить за создание липовых интернет-магазинов. Среди пострадавших - петербуржцы
14:24
Топ лучших туристических направлений в мире возглавил малоизвестный японский остров
14:23
Из цеха на Стачек пытались украсть несущие опоры
14:16
Медведев назначил на петербургскую дамбу нового директора
14:12
​За неуплату 300 миллионов в Москве задержан почетный консул Непала
14:08
Эксперты оценят фразу о революции в Киеве из российского учебника по истории
14:04
В Астане приходится держаться за деревья, чтобы не улететь
14:00
Угонщики «Жигулей» в Петербурге не смогли ни уехать, ни убежать
13:57
В СК указали на отсутствие доказательств взрыва на борту самолёта Качиньского
13:54
«Крышу» туркменских студентов объединили в банду
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
11.01.2018 13:12

Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»

Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»
Магазин "Кей"

Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности, самостоятельно или используя помощь компетентного знакомого. Существовало мнение, что магазины ориентированы на «среднего покупателя» и предлагают только «базовую» конфигурацию. Сегодня ситуация резко изменилась и  появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Но все же, что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе.

Покупка готового компьютера избавляет от необходимости самостоятельно браться за отвертку и собирать все «железо» в единую работающую систему. Несмотря на то, что самостоятельная сборка позволит немного сэкономить в цене, такая экономия неизбежно обернется существенной тратой времени. На покупку комплектующих и сборку придется потратить не меньше дня. Ну, а если вдруг один из компонентов компьютера окажется неисправным или несовместимым с другим, то на устранение проблемы уйдет много времени и сил. С  «готовыми» компьютерами риск подобных проблем сведен к минимуму: каждая конфигурация должна продумываться по сочетанию «железа», собираться профессионалами, а затем тестироваться на качество работы. Но что может гарантировать качество готового компьютера?

Такой гарантией выступает репутация фирмы, обеспечивающей сборку. Сеть магазинов КЕЙ существует на рынке компьютерной техники уже более 25 лет. С момента открытия эта компания специализировалась на сборке компьютеров под одноименным брэндом, и, хотя тогда это была совершенно новая область, КЕЙ не только выжил, но и стал флагманом рынка.

Пользователи знают: для разных целей (для бизнеса, учебы, работы) нужны разные характеристики машины. Многие фирмы, специально «затачивают» собираемые компьютеры под определенную «специализацию». При этом, скажем КЕЙ, понимая, что учащиеся могут быть ограничены в средствах,  предлагает линейку моделей, не значительно отличающихся по цене. И наконец, когда фирма продает компьютеры собственной сборки, как КЕЙ – это позволяет покупателям не опасаться того, что продавец станет предлагать невостребованные или слишком дорогие модели. И еще! Готовые компьютеры защищены расширенной гарантией.  Так, гарантию для компьютеров под брэндом «КЕЙ» реализует собственный сервисный центр фирмы.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12

Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»

Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Магазин "Кей"
08.01.2018 10:00

Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ

Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение
Магазин "Кей"
02.01.2018 10:00

Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники

Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Обнаружен способ читать чужую переписку в WhatsApp
Устройства Apple можно вернуть к предыдущей версии iOS
Павел Дуров заявил, что Telegram нельзя называть российским проектом
Европа отказалась от главного конкурента ракеты «Протон»
СМИ: Минобороны хочет отказаться от Windows
Ракета Илона Маска не смогла вывести на орбиту секретный спутник США
В Сети появились подробности запуска криптовалюты Telegram
СМИ: Глава Intel продал пакет акций компании после того, как узнал о критической уязвимости процессоров
Во всех процессорах Intel, выпущенных с 1995 года, нашли критическую уязвимость
Китай обгонит Россию по числу космических запусков в 2018 году
Успеть всё: как подготовиться к Новому году с VEON
Анатолий Каплан после обысков СБУ: Жаль, что Греф не знаком со мной
«Я мог быть следующим после таксы»
Хакеры берут выше
Загугленный "Яндекс"
Тебя посодют, а ты не майни
Роуминг наш
Мы рождены, чтоб Siemens сделать русским
Биткоин пошел на вторую десятку
Апгрейд мозга: какие нейротехнологии готовы к использованию
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Красноармейской "Гелендваген" влетел в скорую и в дом

kokorin9/Instagram.com

Как зенитовцы отдыхали

Комментарии ()
Павел Каравашкин

Пленница канала Грибоедова: петербуржцы не дали чайке погибнуть во льду

Новости компаний
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12
Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»
Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Магазин "Кей"
08.01.2018 10:00
Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение
Магазин "Кей"
02.01.2018 10:00
Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники
Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями
Магазин "Кей"
29.12.2017 10:32
Тренды причесок 2018 или как сделать модную укладку дома: советы от КЕЙ
Красивые и уложенные волосы – важная составляющая имиджа каждой женщины. Для этого необязательно ходить к профессионалам – современные приборы для укладки волос позволяют сделать стильную и аккуратную прическу в домашних условиях
Магазин "Кей"
27.12.2017 10:00
Как выбрать гарнитуру? – советы от КЕЙ
Компьютерная гарнитура широко используется в самых разных ситуациях — начиная с рабочего общения и заканчивая командными компьютерными играми. Как выбрать гарнитуру, лучше всего подходящую для тех или иных задач? Давайте разберемся
Магазин "Кей"
20.12.2017 08:00
Специалисты КЕЙ рекомендуют - Wolfenstein II: Новый колосс
Уильям Джейкоб Бласковиц возвращается буквально с того света, чтобы покончить с Третьим Рейхом. В этом ему поможет его команда единомышленников и, конечно, вы. Встречайте, Wolfenstein II: The New Colossus для платформ PC, PS4 и Xbox One в сети магазинов «КЕЙ»
19.12.2017 10:46
Сайт комплекса LIKE взял серебро в рейтинге лучших 3D-проектов
Портал апартаментов LIKE «Петербургской строительной компании» признан одним из лучших 3D-проектов 2017 года. Работа взяла серебро в рейтинге Tagline Awards - это российская награда за интерактивные проекты и достижения в digital*-сфере
https://pixabay.com
18.12.2017 17:37
СЦ ikrasnodar выполняет диагностику и ремонт iPhone
Компания ikrasnodar представила новую услугу для пользователей, покупающих iPhone с рук. Теперь в сертифицированном сервисном центре Apple в Краснодаре можно провести бесплатную комплексную диагностику гаджета и качественно отремонтировать устройство. Это позволит правильно оценить реальную цену смартфона, определить точную стоимость ремонта, а также избежать покупки заведомо неисправного смартфона
Магазин "Кей"
18.12.2017 11:30
Новогодняя сказка для Вашего ребенка – выбираем подарок со специалистами КЕЙ
Тема подарков для детей на фоне грядущего Нового года становится все актуальнее. Как же порадовать свое чадо и превратить предстоящий праздник в настоящее чудо? Специалисты компании КЕЙ поделятся с Вам несколькими секретами
Магазин "Кей"
16.12.2017 08:00
Специалисты КЕЙ сравнивают разные поколения iPhone
Сейчас в продаже находятся различные модели телефонов Apple от последних iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, до по-прежнему востребованного iPhone 5s. Специалисты КЕЙ постарались разобраться, чем они отличаются друг от друга и есть ли смысл гнаться за новинками
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.