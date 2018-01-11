Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»

Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности, самостоятельно или используя помощь компетентного знакомого. Существовало мнение, что магазины ориентированы на «среднего покупателя» и предлагают только «базовую» конфигурацию. Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Но все же, что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе.

Покупка готового компьютера избавляет от необходимости самостоятельно браться за отвертку и собирать все «железо» в единую работающую систему. Несмотря на то, что самостоятельная сборка позволит немного сэкономить в цене, такая экономия неизбежно обернется существенной тратой времени. На покупку комплектующих и сборку придется потратить не меньше дня. Ну, а если вдруг один из компонентов компьютера окажется неисправным или несовместимым с другим, то на устранение проблемы уйдет много времени и сил. С «готовыми» компьютерами риск подобных проблем сведен к минимуму: каждая конфигурация должна продумываться по сочетанию «железа», собираться профессионалами, а затем тестироваться на качество работы. Но что может гарантировать качество готового компьютера?

Такой гарантией выступает репутация фирмы, обеспечивающей сборку. Сеть магазинов КЕЙ существует на рынке компьютерной техники уже более 25 лет. С момента открытия эта компания специализировалась на сборке компьютеров под одноименным брэндом, и, хотя тогда это была совершенно новая область, КЕЙ не только выжил, но и стал флагманом рынка.

Пользователи знают: для разных целей (для бизнеса, учебы, работы) нужны разные характеристики машины. Многие фирмы, специально «затачивают» собираемые компьютеры под определенную «специализацию». При этом, скажем КЕЙ, понимая, что учащиеся могут быть ограничены в средствах, предлагает линейку моделей, не значительно отличающихся по цене. И наконец, когда фирма продает компьютеры собственной сборки, как КЕЙ – это позволяет покупателям не опасаться того, что продавец станет предлагать невостребованные или слишком дорогие модели. И еще! Готовые компьютеры защищены расширенной гарантией. Так, гарантию для компьютеров под брэндом «КЕЙ» реализует собственный сервисный центр фирмы.