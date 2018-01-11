Люди без подписи

Автор петиции «Прекратите ущемление прав людей без подписи!» Иван Бакаидов – молодой человек с инвалидностью – получил ответ из Госдумы, посвященный его просьбе помочь людям, которые не могут расписаться сами, изменить ситуацию. Ответ противоречит предыдущим заявлениям о том, что «над проблемой работают». Оказалось, что к решению вопроса так и не приступили.

Автор петиции «Прекратите ущемление прав людей без подписи!» Иван Бакаидов, о котором неоднократно писала «Фонтанка», – молодой человек с гиперкинетической формой ДЦП, инвалид первой группы, программист, автор ряда программ, помогающих неговорящим людям наладить коммуникацию с внешним миром, – получил ответ из Государственной думы, посвященный его просьбе помочь людям, которые не могут расписаться сами, изменить ситуацию.

Иван создал петицию в ноябре 2016 года, она собрала свыше трехсот тысяч подписей, имела большой общественный резонанс в СМИ, даже в Госдуме откликнулись, писали о возможности создания рабочей группы, чтобы «разработать соответствующий закон».

Но вот Госдума в лице председателя Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова ответила юноше в декабре 2017 года:

«В настоящее время на рассмотрении в Государственной думе нет законодательных инициатив, направленных на решение вопроса, связанного с предоставлением инвалидам права факсимильного воспроизведения собственноручной подписи».

«Прошло больше года, а рассмотрение законопроекта еще не начиналось. Не я один столкнулся с данной проблемой (невозможностью расписаться. – Прим. ред.) — после старта петиции стали известны сотни таких историй. Кто-то не мог получить визу для путешествия в Европу, кто-то — сделать карту для получения пенсии, а кто-то — сделать сим-карту для связи с миром. А представьте, сколько людей стесняются или не могут написать о своих проблемах.

В петиции я предлагаю решение данного вопроса путём возвращения советского закона о подписи с помощью факсимиле — штампа с личной подписью, – пишет Иван на своей страничке в соцсети. – Этим летом, кстати, я был на международных соревнованиях в Чехии. По правилам нашего спорта игрок должен после матча поставить подпись в протоколе игры. Так вот, хорватский спортсмен достал свой личный штамп, и судья помог ему подтвердить его волю с помощью такой подписи.

Я отправлял петицию с подписями адресатам: Владимиру Путину, Ольге Голодец и Татьяне Москальковой. Ответила мне только уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова с благодарностью за поднятие такой важной темы. На остальные письма пришли отписки о том, что над решением проблемы работают, но последнее письмо о том, что Госдума не в курсе, противоречит предыдущим. На мое письмо в аппарат президента с просьбой показать петицию В. В. Путину пришел ответ, что по энному закону он не обязан рассматривать обращения лично».

«Человек, который не имеет физической возможности расписаться, например, из-за отсутствия рук или из-за самопроизвольных сокращений, ограничен в бюрократической деятельности. Этот человек всё понимает, он абсолютно такой же, как вы, просто не может поставить две одинаковые закорючки. Из-за этого он не может самостоятельно открыть банковский счет в банке, оформить сделку или же жениться на прекрасной девушке, ну или выйти замуж за прекрасного юношу. Также гражданин с такой проблемой не может проголосовать на выборах», – напоминает суть проблемы Иван.

Иван Бакаидов обратился к депутату Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому: «Я хочу попросить выступить Вас и парламент нашего города с законодательной инициативой и решить вопрос людей без подписи. Я также знаю, что проблемой занимался аппарат УПЧ в СПб и господин Шишлов лично. Я думаю, что на их консультацию можно рассчитывать».

Борис Вишневский получил письмо Ивана и оперативно отреагировал: «Законодательное собрание имеет право законодательной инициативы, которой, я считаю, тут и следовало бы воспользоваться для решения проблемы. Я направляю запрос в ЦИК с вопросом – известно ли в Центризбиркоме наличие определенного числа таких граждан, которые не могут сами расписаться, но являются дееспособными, не ограниченными в правах и имеют право голосовать на выборах, где надо собственноручно расписаться за получение бюллетеня и собственноручно поставить галочку напротив фамилии кандидата».

Дальше, как сообщил депутат, он будет действовать, исходя из ответа Центризбиркома, но собирается помочь Ивану и другим таким же людям реализовать свои избирательные права, добиться того, чтобы они получили возможность факсимильной подписи и при этом были бы приняты защитные меры, чтобы воля такого человека не подвергалась сомнению. «В XXI веке можно придумать способы адекватно превратить волю любого гражданина в его волеизъявление», – уверен Вишневский.

Проблема безопасности, конечно, чрезвычайно существенна, об этом Ивану пишут читатели его блога в соцсети. Иван Бакаидов уверен, что соответствующий закон, дающий право подписи посредством штампа, разрабатывать необходимо, там будут описаны и механизмы безопасного волеизъявления. Иван предлагает, например, «заверять штамп подписью клерка, который его принял, с указанием его паспортных данных, если речь идет о жизненно важных ситуациях, можно прописать обязательное присутствие полицейского. А право росписи штампом будет давать специальная комиссия, которая, как пишет Иван, «будет определять степень дееспособности человека и решать, безопасно ли ему выдавать подпись».

«Человека без подписи намного легче обмануть и лишить прав. Возможно, вы не знаете, но в нашей действительности существует система лишения людей дееспособности и передачи их в коррумпированный и преступный мир опекунства, – пишет своим оппонентам Иван Бакаидов. – Безусловно, система защиты прав «слабых» граждан должна развиваться и расширяться, только вот мой закон не имеет к этому отношения. Он про умственно сохранных граждан, которые не могут физически расписаться. Представьте, что сказал бы Ник Вуйчич, узнав, что вы хотите лишить его самостоятельного права открыть карту в банке РФ».

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»