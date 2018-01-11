Миллиардер Уоррен Баффет заявил, что криптовалюты ждет конец

Медиамагнат и один из самых авторитетных мировых инвесторов Уоррен Баффет выступил с мрачным прогнозом насчет перспектив криптовалют. По его мнению, их ждёт печальный конец.

«Касаемо криптовалют, в общем, я могу сказать достаточно уверенно, что они плохо кончат. Когда и как это случится — я не знаю», — сказал Баффет в интервью телеканалу CNBC 10 января .

Миллиардер заявил, что никогда бы не стал играть на фьючерсах криптовалют и заявил, что не смог бы и пенни заработать на торгах ими. На фоне заявления средняя стоимость биткоина в течение последних 24 часов снизилась более чем на 5% — до 13,6 тысячи долларов. А за месяц биткоин подешевел на 6,4 тысячи долларов, по сравнению со своей пиковой стоимостью в 20 тысяч, которой криптовалюта достигла в ходе торгов 17 декабря прошлого года.

Крупный провал биткоина произошел 22 декабря, тогда криптовалюта потеряла 20% стоимости за сутки.

При этом в России появляются промышленные проекты по добыче биткоина. Концерн «Русал» объявил о создании крупнейшего на Северо-Западе дата-центра для добычи криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе. «Фонтанка» посетила будущую ферму.