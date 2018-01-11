Пожар на Кавалергардской потушили

Спасатели справились с огнем в горящей в центре Петербурга квартире. Выгорело 40 квадратных метров на шестом этаже жилого дома на Кавалергардской улице.

Как сообщает региональное управление МЧС, пожар был ликвидирован в половине первого днем 11 января. Загорелась спальня и коридор в трехкомнатной квартире в 18 доме по Кавалергардской улице. На время работы спасателей из здания, по уточненной информации, были эвакуированы 20 человек. Огонь тушили 20 пожарных.

«В квартире заснула со свечкой бабушка 80 лет. Бдительный сосед с соседней квартиры вызвал пожарных и стал сообщать всем о пожаре. Пожарные среагировали очень быстро, в течение 5 минут», – рассказывают очевидцы в соцсетях.

Напомним, пожар начался в 10:38.