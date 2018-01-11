Устройства Apple можно вернуть к предыдущей версии iOS

Возможность сделать даунгрейд программного обеспечения (т. е. воспользоваться старыми версиями) появилась для iPad и iPhone 11 января. Однако «откатить» iOS до предыдущих вариантов можно на устройствах начиная с iPhone 5s.

Информация об этом появилась в Telegram-канале iOS Releases 11 января. Вернуть предыдущие версии программного обеспечения можно на телефонах, планшетах и плеерах от Apple. При этом не все устройства можно «откатить» на много версий назад. Так, даунгрейд недоступен для моделей от 6 iPhone и моложе. А вот на iPhone 5s можно установить версию вплоть до iOS 7.0.3. Список доступных версий можно посмотреть на сайте IPSW.

Официальных комментариев о даунгрейде от Apple не поступало, пользователи предполагают, что это может быть системной ошибкой, и возможность в скором времени закроют.

Напомним, ранее компания признала, что намеренно «тормозит» работу старых устройств из-за возможного износа аккумулятора.