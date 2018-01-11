СК расценил отравление рабочих в Шушарах как нарушение правил безопасности

Гибель рабочего и госпитализацию еще двоих операторов компании «Модуль-терминал», которые надышались присадкой к дизельному топливу, Следственный комитет Петербурга рассматривает как нарушение правил безопасности. Возбуждено дело по статье 216 УК РФ. Чтобы очистить бочку, погибший оператор залез внутрь.

Как сообщает ГСУ СК по городу, погибший утром 10 января на складе в Шушарах рабочий, чтобы вымыть бочку, залез в нее целиком — лопатой он начал вычищать остатки присадки для дизельного топлива, при этом на его лице была только защитная маска. Прямо в бочке он потерял сознание, и на помощь ему бросился второй рабочий, но тоже моментального надышался ядом и упал в обморок. Третий оказался крепче и смог обоих вытащить, но избежать отравления ему не удалось.

Как уже писала «Фонтанка», в бочке были остатки присадки OFI 8863, которая используется для морозоустойчивости дизельного топлива. Работать с ней можно только в полностью изолирующих противогазах.

Реакция на яд у всех троих соотносится с тем, кто когда полез в бочку — первый мужчина умер до прибытия скорой, второй в больнице в тяжелом состоянии, третий находится в состоянии средней степени тяжести. Произошедшее СК расследует по второй части 216 статьи Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В компании «Модуль-терминал» нашему корреспонденту сообщили, что работы выполнялись с грубейшими нарушениями техники безопасности, сейчас организация проводит ряд экспертиз. Тем же занимаются судмедэксперты.