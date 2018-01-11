Трубы-беспризорники

Газпромовская «Теплосеть СПб» не хочет заниматься бесхозными трубами между домами, говорит, нет сил латать прорывы. Город почему-то считает, что договорился с компанией.

Почти полторы тысячи домов в Петербурге отапливаются по «сцепке» – протянутым от здания к зданию сетям. Хозяина у труб, как говорит город, нет; если они рвутся, никто не виноват, а платят за все управляющие организации. Те районы, где работают смольнинские энергетики, вроде разобрались: ГУП «ТЭК» берет на себя все без разбору. «Теплосеть Санкт-Петербурга», которая доставляет тепло в половину домов, не так сговорчива.

Указание районам посчитать бесхозные вторичные сети теплоснабжения поступило в конце лета, тогда же они начали собирать свои данные в кучку. В комитете по энергетике поясняют, что разговор идет о так называемой сцепке – системе, при которой дом подключен к котельной не напрямую, а через сети соседнего здания. Проще говоря, первичная авторизованная «артерия» идет от котельной к многоэтажному дому с индивидуальным тепловым пунктом в подвале, а оттуда уже вторичные «капилляры» тянутся в несколько рядом стоящих многоэтажек.

Это приводит не только к тарифным неувязкам (дома на сцепке априори платят за отопление только по нормативу). Проблема в том, что вторичные трубы не находятся на балансе у теплоснабжающих организаций. Ну и подавно они не относятся к общедомовому имуществу, так как лежат за внешней стеной дома, так что и собственники жилья за них не платят.

По данным жилищного комитета, в Петербурге 1362 жилых домов на сцепке отапливаются по вторичным сетям. Волей-неволей заниматься ремонтом приходится именно управляющим организациям — тем самым, которым ресурсники пеняют на задолженность. Помимо частичной замены подземных трубопроводов они содержат специальную технику и обслуживающий персонал, а также восстанавливают дорожное покрытие и благоустройство.

В жилкоме называют это прямыми убытками. Данные по 2017 году еще не подбивали, да и непосредственно тепловые сети в статистике не выделяют. В 2016 году на всех вторичных сетях, включая водоснабжение и электричество, произошло 460 аварий. На починку потратили почти 28 млн рублей. 125 инцидентов относятся именно к отоплению.

С цифрами вообще не просто, учесть все эти закопанные коммуникации тяжело, работа все еще ведется. Год назад жилищный комитет насчитывал 146 км вторичных теплосетей, сейчас у комитета по энергетике данные по 250 км «бесхоза». Если округлять, получится, что 100 км приходится на зону теплоснабжения ГУП «ТЭК» (городское предприятие), 150 км — на «Теплосеть Санкт-Петербурга». 74,99% акций «Теплосети» принадлежат ТГК-1, остальное — городу в лице того же ГУП «ТЭК». В свою очередь, ТГК-1 более чем на 51% принадлежит ООО «Газпром энергохолдинг», а на 29,44% — финской Fortum Power and Heat Oy.

Смольный вооружился статьей 15 пункта 6 закона «О теплоснабжении». Сказано там примерно следующее: у местных чиновников 30 дней, чтобы определить теплосетевую организацию, которая до появления собственника должна обслуживать и эксплуатировать найденный «бесхоз». Априори, это та компания, к чьим сетям обнаруженные трубы и подключены. По мере поступления информации от районов комитет по энергетике выдает распоряжения ресурсникам взять тот или иной отрезок под опеку.

ТЭК на то и ГУП, чтобы брать под козырек и без особых разговоров принимать новые трубы в семью. По словам главного инженера предприятия Сергея Бабушкина, как правило, они находятся в плохом техническом состоянии и требуют тщательного обследования, наладки и ремонта или полной реконструкции. За последние два года компания нарастила протяженность сетей на 126 км — это и бесхозные трубы, и те, которые принадлежали обанкротившимся предприятиям.

С «Теплосетью» выходит иначе. Еще в декабре на итоговом заседании профильной межведомственной комиссии между гендиректором компании Игорем Стренадко и главой комитета Андреем Бондарчуком произошел напряженный разговор; из него стало понятно, что газпромовская «внучка» не настроена принимать на баланс лишнее.

Позднее Стренадко пояснил свою позицию «Фонтанке». «От нас требуют принимать и вторичные сети, – рассказал он. – Они и работают в другом температурном графике, и диаметр не тот, да и ремонтные бригады наши не приспособлены для работ на таких мелких «соплях». Мы их не принимаем и не должны, это городское имущество. Там, где по 190-му ФЗ есть непосредственное подключение к нашим сетям — это наша епархия». Тем не менее «Теплосеть» наращивает нагрузку каждый год примерно на 100 Гкал/час за счет застройки новых территорий.

Начиная с осени выпущены распоряжения о передаче «Теплосети Санкт-Петербурга» около 100 км бесхозяйных тепловых сетей. Речь идет об Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Московском и Центральном районах Санкт Петербурга. Еще по 50 км документы находятся в работе.

По информации «Фонтанки», вопрос о «бесхозе» в очередной раз поднимался на последнем заседании совета директоров «Теплосети». Инициатором стал входящий в совет Андрей Бондарчук. По его словам, кое-какого прогресса удалось достичь. Эксплуатацией и устранением технологических нарушений в своей зоне снабжения будет заниматься «Теплосеть». При этом подтвержденные расходы компании и на то и на другое будут учитываться для расчета тарифа. Сказать, насколько он вырастет, пока нельзя, возможные траты еще не посчитаны. Сейчас именно расценки ТГК-1 на гигакалорию являются базовыми, с июля она стоит 1678,72 рубля. Столько платят потребители в лице управляющих организаций. ГУП «ТЭК» выставляет счет в 2 498,36 рубля, а «Петербургтеплоэнерго» – в 2 003,78 рубля, вилку между этими цифрами и газпромовскими выплачивает энергетикам бюджет.

Впрочем, если посмотреть на решение совета директоров, заметно, что город, скажем так, вольно его трактует. Единственное, о чем договорились, — провести инвентаризацию «вторички» и оценить возможную стоимость работ. И уже точно нерешенным остается вопрос передачи сетей на баланс. Это значит, что реконструкцию трубопроводов «Теплосеть» на себя не берет. И никто не берет, судя по всему, жилищникам это не под силу.

По данным самих компаний, у ТЭК на балансе 4,5 тыс. км сетей, у «Теплосети» – 2,5 тыс. км, в общей сложности 90% снабжения всего города. Инвестиционная программа городского предприятия на 2017 год включала реконструкцию 135 км (8,4 млрд рублей, почти половина из бюджета), «Теплосети» – 25 км (3 млрд рублей). Последний отчет о повреждаемости труб «дочка» ТГК-1 предоставляла в середине декабря. На тот момент с начала отопительного периода насчитали 742 случая, больше всего во Фрунзенском и Кировском районах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получается небольшой рост. В зону отключений попали примерно 14 тысяч домов. ГУП «ТЭК СПб» насчитало 1032 дефекта, ограничивали снабжение 3,3 тысячи зданий.

Напомним, уже несколько лет идут разговоры о консолидации основных теплосетевых активов Петербурга. Если контроль над «Теплосетью» получит город, вопрос с «бесхозом» решится сам собой. В 2014 году уже была попытка довести долю Смольного в «Теплосети» до 51%, однако отказало руководство ГУП «ТЭК». Затем финские акционеры ТГК-1 заявили, что их не устраивает предложенная цена, и заблокировали сделку. В конце 2016 года вице-губернатор Игорь Албин подписал соответствующий план, называлась цена в 5,8 млрд рублей. Вопрос не решен до сих пор. «Консолидация идет рыночными методами, мы же не выгоняем никого, – рассказывал «Фонтанке» в конце года чиновник. – Нас ожидает в недалеком будущем создание единой теплосетевой организации. – У нас все неплохо с генерацией, но нуждаются в повышенном внимании тепловые сети и сети горячего водоснабжения. Пока идет подготовительный период».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»