Власти Нью-Йорка потребовали от нефтяников компенсацию за изменение климата

Власти Нью-Йорка через суд потребовали компенсацию за последствия изменений климата, которые вызвала деятельность крупнейших нефтяных компаний. В числе ответчиков - BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell.

Как говорится в опубликованном 10 января заявлении мэрии города, изменение климата, возможно, является самой сложной проблемой, с которой Нью-Йорк столкнется в ближайшие десятилетия. Ураганы, повышение уровня моря, увеличение температуры и объема осадков, а также вероятность более частых и интенсивных наводнений угрожают районам и инфраструктуре крупнейшего города США. Чтобы адаптироваться к этим угрозам, чиновники реализуют программу более чем на 20 млрд долларов и надеются, что компании компенсируют эти расходы.

Власти города отмечают, что компании знали о последствиях сжигания топлива для атмосферы и намеренно вводили в заблуждение общественность о последствиях. В этом году сильнейшие снегопады серьезно парализовали работу воздушной гавани Большого яблока, задержав самолёты на несколько дней. Пострадали от переноса рейсов и пассажиры «Аэрофлота».

Впрочем, сами нефтяники на иск отреагировали недоумением. В Chevron заявление в суд назвали необоснованным и бесполезным. В Shell призвали решать проблему «путем разумной государственной политики и культурных изменений для снижения выбросов углерода​», а не в судах. Представитель Exxon Mobil, в свою очередь, заявил, что сокращение выбросов парниковых газов — глобальная проблема, и подобными исками к индустрии, которая питает экономику страны, не помочь, пишет РБК.