«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»

Санкт-Петербург, 11 января 2018 года, – Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина».

Компания «Главстрой-СПб» старается создать как можно больше интересных возможностей для проведения досуга и общения жителей в рамках масштабных проектов «Северная долина» и «Юнтолово», а также жилого комплекса «Панорама 360». В 2017 году серия мероприятий под общим названием «Строим главное» была посвящена главным ценностям в жизни человека: семье, дружбе, спорту и экологии.

В течение года жители комплексов компании проходили испытания и принимали участие в разнообразных активностях. За каждый пройденный этап участники получали купоны с промо-кодами. Каждый из них имел определенный номинал и выдавался за разные виды деятельности. После активации кодов в личном кабинете на сайте проекта, баллы зачислялись на виртуальный счет пользователя методом сложения и отображались в рейтинговой таблице. Чем больше мероприятий за год посетил участник, тем выше были его шансы на победу.

Десятка самых активных участников, набравших наиболее высокие позиции в рейтинге, сразилась в финальном этапе интерактивной программы «Строим главное». Победителем стала Олеся Арсеньева, жительница жилого комплекса «Северная долина». В квесте участвовала вся семья: Олеся, ее муж и трое детей. Им был вручен сертификат на покупку домашнего кинотеатра. Еще пять финалистов получили сертификаты на приобретение другой бытовой техники.

Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой-СПб»:



– Мы строим масштабные жилые комплексы, в которых сегодня проживает более 35 000 семей. Поэтому создание сообщества соседей и поддержание дружеских отношений между новоселами задача очень актуальная. Кроме того, мероприятия интерактивной программы «Строим главное» позволили активнее вовлечь жителей в решение задач, связанных с развитием новых микрорайонов и повышением качества жизни.

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/. С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте http://sevdol.ru/payment/

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", разрешение на строительство проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/. С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте http://yuntolovo-spb.ru/payment/

ЖК «Панорама 360» (4 дома) - застройщик ООО "Главстрой-СПб", разрешение на строительство введен в эксплуатацию, проектная декларация на сайте http://panorama360spb.ru/documents/

Справка о компании «Главстрой-СПб»