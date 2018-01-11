В Астане приходится держаться за деревья, чтобы не улететь

Снег и сильный ветер парализовали работу аэропорта столицы Казахстана. Воздушная гавань закрыта до двух часов дня 11 января по Петербургу.

Об этом сообщает комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана на своей странице в Facebook. Международный аэропорт Астаны закрыт до пяти вечера по местному времени (до двух часов дня по Петербургу) из-за ураганного ветра – до 27 метров в секунду на рулежной дорожке. Также был закрыт аэропорт города Кокшетау, в остальных городах рейсы принимают и отправляют, однако некоторые самолеты вылетают с задержкой, ряд авиакомпаний отменил вылеты. На авиасообщении с Петербургом ситуация пока не сказалась — ближайший рейс в Астану из Пулково назначен на десять вечера 11 января. Примерно в это же время должен приземлиться борт из Казахстана.

Мэр Астаны Асет Исекешев объявил в городе режим чрезвычайной ситуации, школам, рынкам и чиновникам было рекомендовано временно прекратить работу. Трудиться продолжают только медики, полиция, МЧС и коммунальщики. Горожанам и гостям столицы Казахстана также не рекомендуется выезжать за город — множество автомобилистов уже попали в снежные заносы, чтобы выбраться с дороги, им понадобилась помощь спасателей. «На номер 112 поступило 3100 звонков, из них 850 – по закрытым трассам и необходимости оказания помощи», – сообщается на сайте акимата, мэрии Астаны.