Верховный суд запретил самовыдвиженцу Чухлебову участвовать в президентских выборах

Верховный суд удовлетворил иск об отмене постановления Центральной избирательной комиссии о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Александра Чухлебова и его уполномоченных представителей. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Иск в Верховный суд подал Центризбирком после того, как обнаружил у Чухлебова документы о наличии вида на жительство в Финляндской Республике. Сам намеревающийся стать президентом настаивал, что вид на иностранное жительство он аннулировал несколько месяцев назад.

После решения суда Чухлебов не сможет участвовать в избирательной кампании.

39-летний Александр Чухлебов – петербургский предприниматель, занимающийся лесной промышленностью. В Сети его называют лидером движения «Возрождение». На сайтах, посвящённых президентским выборам, утверждается, что Чухлебов намерен изменить систему торговли. В отечественной экономике он задумал отодвинуть на задний план нефтегазовый сектор и отдать приоритет лесной отрасли, работающей на возобновляемых сырьевых ресурсах. Кроме того, он намерен перенести столицу государства в Санкт-Петербург.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.