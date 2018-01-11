Невзоров прокомментировал скандал с женой Аршавина

Для скандальных пассажирок у бортпроводниц «Аэрофлота» есть ёмкое определение. Об этом заявил петербургский публицист Александр Невзоров.

«Вы знаете, я с великим недоумением и удивлением узнал, что у девочек-бортпроводниц в «Аэрофлоте» есть термин ГБ, которым они обмениваются, когда видят вошедшую на борт такую вот дуру с надувными губами. Это означает «гламурное быдло», – заявил Невзоров в эфире «Эха Москвы» вечером 10 января.

По его словам, бортпроводницы боятся «этих расфуфыренных девок, как правило, чьих-нибудь жен», потому что понимают, что, как правило, ведут они себя чудовищно. И, по его мнению, меньше всего в конфликте были заинтересованы представители авиакомпании.

«Поскольку я все время летаю и хорошо знаю девчонок-бортпроводниц, я с великой уверенностью могу сказать, что они никогда никакой «железности» не демонстрируют. Они никогда не идут ни на какое обострение. Они всегда до самого последнего ищут компромисс», – отметил Невзоров, комментируя скандал с женой Андрея Аршавина Алисой, которую пришлось высаживать из самолета в Шереметьево.

6 января Алиса Аршавина перед взлётом решила поменять дочери подгузник, в связи с чем отказалась сесть и пристегнуться. Увещевания бортпроводников о том, что вернуться к процессу девушка сможет через 10 минут после взлёта, не подействовали, и конфликт продолжился уже в отделе полиции аэропорта. При этом супруга футболиста пыталась запугать персонал авиакомпании заявлениями, что она майор ФСБ. Чекисты были вынуждены заявить, что Аршавина в рядах их службы никогда не числилась.