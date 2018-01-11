Абрамович начал добывать золото на Чукотке

Компания «Канчалано-Амгуэмская площадь», которая принадлежит Aristus Holdings, входящей в Millhouse предпринимателя Романа Абрамовича, начала промышленную добычу золота на участке «Горный» на Чукотке, сообщила 11 января пресс-служба Минвостокразвития.

Проект реализуется на территории опережающего развития «Беринговский» в рамках соглашения об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Первая партия добытой руды уже отправлена на фабрику рудника «Валунистый». Из сырья будет получен сплав Доре, содержащий около 10% золота и 80% серебра. В дальнейшем золото-серебряный сплав будет направлен на аффинажный завод для последующей очистки и реализации, сообщает министерство.

«Мы защитили план развития горных работ, прошли все инстанции и с 1 января 2018 года начали опытно-промышленную разработку на участке «Горный». Работы продлятся до конца второго квартала. За это время мы планируем добыть 505 килограммов золота и три тонны серебра. Пройдя повторную защиту запасов и все необходимые экспертизы, во втором квартале 2019 года сможем приступить к полномасштабным добычным работам. Общие запасы золота участка «Горный» оцениваются в 4 тонны, которые мы выберем примерно за три года», — отметил технический директор ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь» Виктор Лебедев.

В отборе крупнотоннажной формы для разработки технологического регламента переработки руды на участке «Горный» на сегодняшний день заняты более 40 работников, при полном запуске проекта будет создано 312 новых рабочих мест. Ожидается, что общая сумма инвестиций в проект составит около 2,5 млрд руб., добавили в министерстве.