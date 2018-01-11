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11.01.2018 12:03

Павел Дуров заявил, что Telegram нельзя называть российским проектом

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его продукт нельзя называть российским проектом. И он не понимает, почему некоторые медиа связывают его с РФ. 

«Мы не имеем серверов, разработчиков, компаний, банковских счетов или офисов в этой стране», – написал Дуров 11 января в Twitter. 

Telegram был представлен создателем соцсети «ВКонтакте» в 2013 году. В приложении зарегистрировано более 170 миллионов пользователей, и Россия не является основным рынком его работы. Долгое время в программе даже не было даже русского языка меню.

Напомним, что в декабре российский суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. После этого решения у Роскомнадзора появилось право заблокировать мессенджер на территории страны.


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