Павел Дуров заявил, что Telegram нельзя называть российским проектом

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его продукт нельзя называть российским проектом. И он не понимает, почему некоторые медиа связывают его с РФ.

«Мы не имеем серверов, разработчиков, компаний, банковских счетов или офисов в этой стране», – написал Дуров 11 января в Twitter.

Telegram был представлен создателем соцсети «ВКонтакте» в 2013 году. В приложении зарегистрировано более 170 миллионов пользователей, и Россия не является основным рынком его работы. Долгое время в программе даже не было даже русского языка меню.

Напомним, что в декабре российский суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. После этого решения у Роскомнадзора появилось право заблокировать мессенджер на территории страны.

Not sure why some media would refer to @telegram as «Russia-based». We have no servers, developers, companies, bank accounts or offices in that country.

— Pavel Durov (@durov) 11 января 2018 г.