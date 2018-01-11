В Петербурге задержан пристав по делу о взятке размером с годовую зарплату

Молодой пристав Петроградского района Петербурга задержан по делу о взятке. Следствие считает, что для списания миллионных долгов с компании-застройщика он потребовал свою годовую зарплату.

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, накануне Следственным комитетом в качестве подозреваемого задержан 27-летний судебный исполнитель Карен Ахумян. Он вел два производства в отношении компании «Веритас менеджмент групп». В 2016 году суды взыскали с застройщика около 4 млн рублей в пользу обманутых клиенток. Одна из них заключила договор купли-продажи земли, но осталась и без участка, и без выплаченных компании денег. Суд взыскал в ее пользу 614 тысяч рублей. По второму иску «Веритас менеджмент групп» должна была возместить 3,4 млн. Истцы принесли исполнительные листы приставу Ахумяну.

В начале декабря 2017 года гендиректор компании Александр Лебедев обратился в службу собственной безопасности управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга с жалобой на сотрудника, который участвует в вымогательстве взятки. Ведомство уведомило о сигнале экономическую полицию. Лебедев написал заявление на двух человек, которые потребовали 300 тысяч рублей, в противном случае ему якобы обещали причинить тяжкий вред здоровью. При выплате суммы бизнесмен, по версии следствия, избежал бы физической расправы, и исполнительное производство по взысканию 3,4 млн рублей было бы закрыто на том основании, что у «Веритас менеджмент групп» отсутствует подлежащее взысканию имущество.

10 января 2018-го в вестибюле станции «Василеостровская» Лебедев передал 300 тысяч посреднику по фамилии Алексеев. Деньги, как предполагает СК, предназначались Ахумяну. Алексеева и пристава задержали на двое суток в качестве подозреваемых в посредничестве в получении взятки и собственно в ее получении.

По данным «Фонтанки», у Ахумяна есть все основании отрицать взяточничество. Как следует из публичного банка исполнительных производств, дело на 3,4 млн пристав закрыл еще 29 сентября 2017 года, то есть более чем за месяц до начала предполагаемого вымогательства взятки. Закрыто оно на основании статьи 46 ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть ввиду отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, так как все принятые судебным приставом-исполнителем меры по розыску имущества оказались безрезультатными. Судя по хронологии, Ахумян сначала оказал фирме Лебедева услугу, а потом потребовал деньги. По другим данным, услуга заключалась в том, чтобы не возобновлять исполнительное производство.

Размер вмененной взятки примерно равен годовой зарплате пристава. В среднем, 300 тысяч рублей Ахумян, как следует из его деклараций, получал в 2012 и 2013 годах. Более свежие сведения о доходах подозреваемого на сайте ФССП отсутствуют.

В управлении Федеральной службы судебных приставов Петербурга «Фонтанке» подтвердили задержание своего сотрудника, от дальнейших комментариев воздержались.