В Швейцарии запретили мешать собакам лаять, соответствующие поправки приняты в ветеринарное законодательство, чтобы улучшить обращение с представителями животного мира. В частности, владельцам собак запретили применять автоматические устройства, которые мешают лаять их питомцам.

Кроме того, приняты дополнительные меры по пресечению торговли собаками, ввезенными в Швейцарию нелегально, сообщает Радио Маяк. Теперь в объявлениях о продаже придется указывать свой адрес и сведения о происхождении животного.

Также поправки снизят вероятность содержания домашних питомцев в слишком маленьких клетках – продавцы отныне обязаны письменно информировать покупателей о том, для каких видов животных они предназначены.