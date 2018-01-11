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22:56 11.01.2018
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22:27
Правозащитники требуют освободить главу чеченского «Мемориала»
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На Гражданку возвращают тепло
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ООН: На гуманитарную помощь Сирии необходимо 3,5 млрд долларов
22:15
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Путин о кораблях Украины в Крыму: пусть приедут и заберут
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Смолов отказывается переходить в «Зенит»
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21:34
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21:00
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17:46
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Общество
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11.01.2018 11:47

В Швейцарии запретили мешать собакам лаять

В Швейцарии запретили мешать собакам лаять, соответствующие поправки приняты в ветеринарное законодательство, чтобы улучшить обращение с представителями животного мира. В частности, владельцам собак запретили применять автоматические устройства, которые мешают лаять их питомцам.

Кроме того, приняты дополнительные меры по пресечению торговли собаками, ввезенными в Швейцарию нелегально, сообщает Радио Маяк. Теперь в объявлениях о продаже придется указывать свой адрес и сведения о происхождении животного.

Также поправки снизят вероятность содержания домашних питомцев в слишком маленьких клетках – продавцы отныне обязаны письменно информировать покупателей о том, для каких видов животных они предназначены.


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Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
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09.01.2018 15:53
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Красивые и уложенные волосы – важная составляющая имиджа каждой женщины. Для этого необязательно ходить к профессионалам – современные приборы для укладки волос позволяют сделать стильную и аккуратную прическу в домашних условиях
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