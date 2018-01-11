Футболисты «Зенита» вышли из отпуска

Закончился отпуск для футболистов «Зенита». Как стало известно «Фонтанке», в четверг, 11 января, первая группа игроков начала проходить медобследование.

У врачей побывали девять футболистов: вратари Михаил Кержаков и Егор Бабурин, защитники Иван Новосельцев и Денис Терентьев, полузащитники Олег Шатов, Юрий Жирков, Дмитрий Богаев, Кирилл Капленко и Дмитрий Плетнёв.

Напомним, 15 января «Зенит» отправится в Дубай, где до 29 января будет проходить первый тренировочный сбор. Там же запланировано проведение трех контрольных встреч: 22 января с «Копенгагеном», 25-го — с пражской «Славией», 28-го — с «Гуанчжоу Эвергранд».