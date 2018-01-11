Мусор и проколотые шины за парковку на газоне разделили петербуржцев

Стоянка на газоне снова стала причиной серьезных споров. На сей раз отличился житель юго-запада города: он испортил газон во дворе дома 20 по улице Адмирала Черокова. Следуя последней моде, местные жители дали «симметричный ответ»: машину украсили мусором, двери – фекалиями, а шины и вовсе оказались проколоты.

Наказание стало причиной споров. Тем временем вопрос с официальными штрафами за подобное нарушение в Петербурге не могут решить несколько лет.

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