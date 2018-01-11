Из-за пожара на Кавалергардской эвакуированы 30 человек

На шестом этаже жилого дома в Центральном районе Петербурга горит квартира утром 11 января. На месте работают пожарные, из здания эвакуировали тридцать человек.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, пожарные работают на Кавалергардской улице, 18, с 10:38 утра. Горит квартира на шестом этаже, площадь возгорания пока неизвестна. Тем временем из здания вывели 30 человек местных жителей, – чтобы горожане не мерзли на улице, к месту происшествия подогнали автобус.