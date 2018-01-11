Петербуржца отправили в колонию-поселение за две «разжигающие» картинки «ВКонтакте»

Петербуржец Юрий Петров получил 10 месяцев колонии-поселения за то, что опубликовал у себя на странице «ВКонтакте» две картинки. Его осудили за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

«Суд установил, что Петров, испытывая неприязнь к представителям кавказской и среднеазиатской национальностей, являясь пользователем социальной сети «ВКонтакте», разделяя националистическую идеологию, принял решение осуществить призывы к совершению преступлений в отношении представителей указанных национальностей», – говорится в заявлении пресс-службы судов города от 11 января.

Как установил суд, молодой человек разместил в соцсетях изображение мужчины с поднятой вверх правой рукой, сжатой в кулак, и изображение целующейся пары с националистической надписью.

После оглашения приговора Петрова взяли под стражу в зале суда.