Угрожавший коробкой налетчик убежал из Сбербанка на Ленинском после отказа кассира

Отделение Сбербанка на Ленинском проспекте посетил налетчик с подозрительной коробкой. Напечатанные на листе бумаги требования кассир не воспринял всерьез и отдать наличность отказался, на что грабитель отреагировал бегством.

Как стало известно «Фонтанке», в отделение на Ленинском проспекте, 71, намеревавшийся поживиться мужчина пришел в шесть вечера 10 января. Он действовал молча, показав старшему кассиру заранее приготовленный листок формата A4, на котором были напечатаны требования. Вместо оружия у налетчика была какая-то коробка, которую он также продемонстрировал сотруднице банка. Женщину 58 лет все это не впечатлило, и на молчаливые угрозы она ответила отказом. Спорить злоумышленник не стал и поспешил удалиться, так как кассир уже вызвала полицию.

Как объяснили нашему корреспонденту в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», сотрудница действовала в соответствии с регламентом, но преступник успел скрыться до прибытия полиции. Что было в коробке, останется тайной, пока подозреваемого не поймают.