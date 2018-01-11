WADA заявило, что информация о его связях с ФБР устарела

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 11 января ответило на обвинение хакеров, уличивших создавшую российское допинговое дело комиссию Макларена в связях с ФБР. Организация заявила, что все данные Fancy Bears устарели.

«Как вы знаете, Fancy Bears — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», — цитирует 11 января РБК менеджера по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран.

В Международном олимпийском комитете на просьбу подтвердить подлинность сведений также заявили, что утечку документов не комментируют.

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала украденную переписку официальных лиц МОК, WADA и Ричарда Макларена, из которой следует, что они взаимодействовали во время расследования со спецслужбами Великобритании и США. В свою очередь в США подозревают, что группа Fancy Bear связана с российскими силовиками.

Напомним, 5 декабря прошлого года МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета РФ (ОКР) в организации и отстранил Россию от участия в Играх-2018 в Пхенчхане. «Чистых» спортсменов допустят к соревнованиям, однако только под нейтральным флагом. В ОКР уже заявили, что поддержат тех, кто все же поедет на Олимпиаду.