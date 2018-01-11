Apple передаст данные китайских пользователей властям КНР

Корпорация Apple с марта предоставит доступ к данным китайских пользователей iCloud компании из Китайской Народной Республики. Соответствующее уведомление уже разослано китайским пользователям.

В документе, который 11 января приводит Meduza, говорится, что доступ к данным китайских пользователей облачного сервиса будут иметь как Apple, так и государственная компания Guizhou on the Cloud Big Data (GCBD). Нововведение не распространяется на аккаунты, зарегистрированные за пределами Китая.

Таким образом, заявили в Apple, корпорация выполнит требования закона об облачных сервисах, действующего в Китае.

GCBD являются власти провинции Гуйчжоу. Ранее Apple открыла в этой провинции дата-центр, чтобы, как этого требуют китайские законы, хранить данные пользователей из КНР на территории страны.

В Китае одно из самых жестких в мире законодательств, ограничивающих свободу в Интернете. Из-за несоответствия этому законодательству в стране неоднократно блокировались крупнейшие международные сервисы, в том числе Gmail, Facebook, Twitter и Telegram.