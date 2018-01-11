В Турции арестовали ключевого подозреваемого в убийстве российского посла

Ключевой подозреваемый в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова арестован в Турции. Ранее он был задержан за причастность к террористической группировке.

Как пишет 11 января турецкая газета Daily Sabah, о фигуранте известно, что он носит инициалы В. К. А., ранее арестовывался из-за причастности к террористической группировке ФЕТО, а также, что он использовал специальную программу для шифрования своей переписки.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. В декабре 2017 года в Турции был арестован Мустафа Тимур Озкан, организатор фотовыставки, на которой был убит посол России Андрей Карлов.

Ранее прокуратура Турции установила, что к убийству были причастны как минимум пять человек.