Замначальника «Матросской тишины» уволили после прокурорской проверки «VIP-камер»

Заместителя начальника московского следственного изолятора «Матросская тишина» уволили после прокурорской проверки сообщений о комфортабельных «вип-камерах» в СИЗО.

Как 11 января пишет РБК со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний, по поручению директора ФСИН были назначены «комплексные проверки» условий содержания подследственных и обвиняемых «Матросской тишины».

«В настоящее время одна из них завершена, по результатам которой 1 сотрудник (заместитель начальника учреждения по оперативной работе) уволен, 3 сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в ведомстве.

О том, что в одном из корпусов «Матросской тишины» функционируют комфортабельные «вип-камеры» с элементами роскоши, в которых на особых условиях содержатся некоторые заключенные, рассказала в статье для «Московского комсомольца» правозащитница и журналист Ева Меркачева. По ее словам, одновременно в СИЗО есть камеры, где заключенных содержат в ужасных условиях.

Представители прокуратуры по итогам проверки накануне заявили, что никаких VIP-камер в СИЗО №1 не обнаружено и что, скорее всего, наблюдатели обратили внимание на различия между обычными и отремонтированными камерами.

Также в ходе прокурорской проверки были выявлены несоблюдения требований о раздельном содержании разных категорий заключенных. В Следственный комитет РФ были направлены материалы для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников изолятора, в действиях которых прокуратура усмотрела признаки злоупотребления служебными полномочиями. Какие именно нарушения выявлены и о каких возможных злоупотреблениях идет речь – не уточняется.