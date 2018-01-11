Присадка к дизелю погубила рабочего в Шушарах, а еще четверых отправила в больницу

Пятеро, в том числе двое спасателей Петербурга, отравились ядовитыми парами на территории предприятия в Шушарах. Один из сотрудников компании «Модуль терминал» скончался рядом с недомытой бочкой с присадкой. «Фонтанка» узнала название вещества, которое считается малотоксичным. Оказывается, подходить к нему можно только в полностью изолирующих противогазах.

Как стало известно нашему изданию, около десяти утра 10 января трое операторов компании «Модуль терминал», которая расположена в Шушарах Пушкинского района и занимается грузоперевозками, мыли бочку с химикатами на территории одного из складов. Как рассказал один из арендаторов, занимались этим в специальном помещении, где в том числе моют машины. Примерно через полчаса всем троим стало плохо: двое потеряли сознание, а третий смог позвать на помощь.

Вскоре на место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части из Пушкина, однако один из пострадавших, 26-летний рабочий, скончался до прибытия помощи. Еще двоих увезли в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Сейчас 31-летний житель Новгородской области находится в тяжелом состоянии, второй, петербуржец 30 лет, пострадал меньше.

Кроме того, дурно себя почувствовали и двое спасателей, но они после обследования вышли на службу уже через час.

По информации «Фонтанки», в бочке была малотоксичная присадка к дизельному топливу OFI 8863. Она используется для изготовления зимнего топлива из летнего. С ней можно работать самостоятельно. Тем не менее, как объяснили нашему журналисту в ГУ МЧС Петербурга, «с таким веществом можно работать только в изолирующих противогазах, а пострадавшие и погибший были в фильтрующих».

Что касается самой бочки, то сотрудники спасательной службы ее обследовали, она не имеет повреждений, так что риска утечки фактически яда — нет. Остальное лежит в зоне компетенции владельцев компании.