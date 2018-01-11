Станция метро «Проспект Просвещения» закрыта

На станции метро Петербурга «Проспект просвещения» утром 11 января нашли подозрительный предмет. Станцию закрыли на время проверки.

Об этом сообщает пресс-служба городского метро. «Проспект Просвещения» закрыт с 10 утра, поезда проезжают станцию без остановки, а всех пассажиров попросили выйти из вестибюля. Виной этому — оставленная на платформе сумка.

Сотрудники метрополитена ждут, когда ее проверят экстренные службы на предмет отсутствия взрывчатых веществ.