Петербуржец согласился спрятать чужие полмиллиона, а потерял свои

Согласившись взять на хранение чужие полмиллиона рублей, петербургский пенсионер лишился крупной суммы денег — теперь уже своих.

По данным «Фонтанки», вечером 10 января в 21 отдел полиции Калининского района с заявлением обратился местный житель 1933 года рождения. Пенсионер рассказал о встрече с двумя мошенниками, которая произошла у дома №79, корпус 1, по Кондратьевскому проспекту, где тот сидел на лавочке. Незнакомцы, мужчина и женщина, попросили пожилого человека взять на хранение их деньги — 500 тысяч рублей. Потерпевшего не смутило, что владельцы средств доверились первому попавшемуся человеку, и он пригласил их к себе в квартиру. Там пенсионер согласился еще и на просьбу положить чужие деньги со своими личными. И бережно пристроил под подушку прозрачный пакет, перевязанный бумажной лентой, рядом с собственными накоплениями — 140 тысячами рублей. Поговорив с гостями и проводив их, пожилой человек обнаружил, что его денег больше нет. Надо ли говорить, что пакет с «полмиллиона» оказался пустышкой.