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11.01.2018 09:58

Петербуржец согласился спрятать чужие полмиллиона, а потерял свои

Согласившись взять на хранение чужие полмиллиона рублей, петербургский пенсионер лишился крупной суммы денег — теперь уже своих.

По данным «Фонтанки», вечером 10 января в 21 отдел полиции Калининского района с заявлением обратился местный житель 1933 года рождения. Пенсионер рассказал о встрече с двумя мошенниками, которая произошла у дома №79, корпус 1, по Кондратьевскому проспекту, где тот сидел на лавочке. Незнакомцы, мужчина и женщина, попросили пожилого человека взять на хранение их деньги — 500 тысяч рублей. Потерпевшего не смутило, что владельцы средств доверились первому попавшемуся человеку, и он пригласил их к себе в квартиру. Там пенсионер согласился еще и на просьбу положить чужие деньги со своими личными. И бережно пристроил под подушку прозрачный пакет, перевязанный бумажной лентой, рядом с собственными накоплениями — 140 тысячами рублей. Поговорив с гостями и проводив их, пожилой человек обнаружил, что его денег больше нет. Надо ли говорить, что пакет с «полмиллиона» оказался пустышкой.    

 


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«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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