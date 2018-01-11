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11.01.2018 09:54

«Зенит» обменяет Новосельцева на защитника «Арсенала» с доплатой

Петербургский футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева. Как 11 января сообщает «Спорт-Экспресс» , в соглашение по его трансферу помимо отступных может быть включен еще один игрок петербургской команды.

Им, скорее всего, станет защитник Иван Новосельцев, последний год почти не игравший за «Зенит».

26-летний Беляев — воспитанник московского «Локомотива». С 2016 года играет за тульский «Арсенал». В текущем сезоне провел 18 матчей и забил 1 гол.

Напомним, на зимний перерыв «Зенит» ушел на втором месте, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.


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