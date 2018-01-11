Петербуржца обвинили в разбое с газовым баллончиком на 12 миллионов

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о похищении 12 миллионов рублей. Наличность у потерпевшего отобрали с помощью газового баллончика.

Как сообщили 11 января в пресс-службе главного управления МВД по городу и Ленобласти, в разбое обвиняется 45-летний мужчина. Следствие полагает, что в ноябре 2016 года он узнал, что потерпевший будет забирать крупную сумму денег из банковской ячейки, и вместе с подельником подкараулил его у здания банка. Злоумышленники заблокировали автомобиль жертвы, дождались момента, когда тот выпустил сумку с 12 миллионами из рук, после чего распылили в лицо газ. Схватив деньги, налётчики скрылись на двух машинах.

Одного из соучастников задержали сотрудники уголовного розыска, потерпевший своего обидчика опознал.

«Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в главке.