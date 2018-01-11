В ЕС объяснили, почему Украина не получит 600 миллионов евро

Европейский союз отказался предоставить 600 миллионов евро финансовой помощи Украине из-за того, что власти не выполнили четыре условия из 21, выдвинутого объединением. Об этом 11 января заявил глава представительства Евросоюза в стране Хьюг Мингарелли.

Как пишет Lenta.ru, Мингарелли неоднократно заявлял, что Евросоюз откажет в финансовой помощи Киеву, если последний не выполнит оставшиеся требования программы экономических реформ. «Во-первых, до сих пор не снят запрет на экспорт леса-кругляка. Второе — запуск автоматической проверки электронных деклараций, третье — закон о кредитном реестре Нацбанка, и четвертое — проверка информации о бенефициарных владельцах компаний», — подчеркивал глава представительства ЕС на Украине.

ЕС начал выделять Украине кредиты с 2015 года при условии реализации согласованной с Брюсселем программы реформ в стране. Срок погашения кредитов составляет 15 лет. В феврале 2017 года было объявлено о выделении Украине кредита в размере 600 миллионов евро.